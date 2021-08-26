«Татэнерго» увеличило выручку в первом полугодии на 20%

Выручка «Татэнерго» в первом полугодии 2021 году составила 24,3 млрд рублей, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Все станции сработали рентабельно на рынке электроэнергии и мощности, исключение составляют лишь старые мощности Казанских ТЭЦ-1 и 2, рентабельность Нижнекамской ГЭС, самой эффективной по цене станции, в первом полугодии текущего года снизилась», – сообщила пресс-служба компании.

Производство электроэнергии увеличилось за первые шесть месяцев на 8% – до 6,7 млрд кВтч, тепла – на 23%, до 6,9 млн Гкал.

Также компания сообщила, что подготовлена площадка для строительства парогазовой установки ПГУ-850 МВт на Заинской ГРЭС. Проектная документация направлена в Росприроднадзор для прохождения государственной экологической экспертизы и на согласование в АО «СО ЕЭС», АО «Сетевая компания».