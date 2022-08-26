«Татэнерго» распродает ЦТП под возможное размещение магазинов шаговой доступности

АО «Татэнерго» выставило на продажу 37 нежилых помещений. Основная часть объектов расположена в Казани, несколько — в Набережных Челнах. В основном это здания центральных тепловых пунктов (ЦТП) и бойлерных, в списке также значится здание насосной станции. Суммарная начальная цена всех объектов — более 345 млн рублей, реализация всех лотов планируется в ходе аукционов. Прием заявок предполагается завершить в середине сентября.

Согласно данным электронной торговой площадки Агентства по госзаказу РТ, три самых дорогих объекта расположены на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани. Начальная цена здания ЦТП 25/2-3 общей площадью 487,9 кв. метра, расположенного вблизи дома №45, — более 56,5 млн рублей. У дома №39а за 30,2 млн рублей выставлено на продажу здание общей площадью 644,4 кв. метра. Еще один ЦТП 26/2 площадью 566,9 кв. метра продается чуть более чем за 28,3 млн рублей у дома №38.

Самый дешевый лот — здание насосной станции перекачки теплоносителя площадью 43,8 кв. метра, расположенное на ул. Авторемонтная в Набережных Челнах, — «Татэнерго» выставляет на аукцион по начальной цене 1,4 млн рублей.

Как рассказали «Татар-информу» в компании, цены на все объекты были сформированы на основании мониторинга цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок, разработанного Союзом оценщиков РТ.

По данным АО «Татэнерго», все здания принадлежат компании на правах собственности, но уже выведены из эксплуатации: после реализации программы перехода на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в Казани (завершилась в 2018 году) и Набережных Челнах (в 2012 году) бывшие ЦТП (а также КРТП и насосная) перестали участвовать в производственной деятельности, а оборудование в них было демонтировано.

Для компании все это имущество стало непрофильным, и на продажу все объекты выставлены «в целях уменьшения затрат на их содержание».

По мнению «Татэнерго», «основная масса реализованных ЦТП может быть переформатирована в магазины шаговой доступности федеральных торговых сетей („Магнит“, „Пятерочка“ и др.), в единичных случаях — под офисные помещения, производство».