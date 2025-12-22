«Татэнерго» получит убыток более 2 млрд рублей по теплу в 2025 году

«Татэнерго» недополучит свыше 2 млрд рублей при выручке 20 млрд за 2025 год из-за теплой погоды и снижения выработки тепла. Об этом «Татар-информу» сказал генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

«По итогам 2025-го реализация тепловой энергии для «Татэнерго» будет убыточной, мы недополучим свыше 2 млрд рублей. При общей выручке по сегменту в 20 млрд рублей. И при производстве 9,6 млн Гкал, что ниже объемов прошлого года на 10%», – привел цифры Хазиев.

Он отметил, что в реализации тепловой энергии компания серьезно зависит от погоды. Собеседник напомнил, что и прошлая зима, и осень были теплыми.

«Весь ноябрь, например, погода в Татарстане вообще стояла практически сентябрьская. А это напрямую влияет на работу тепловых электроцентралей, которые вырабатывают электрическую энергию и тепло в режиме когенерации. Когда потребление тепла на минимуме, ТЭЦ приходится работать в конденсационном режиме, проще говоря – выбрасывать излишки тепла через градирни в атмосферу», – пояснил гендиректор.

