Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Татэнерго» ожидает увеличения производства электроэнергии на 17% за 2024 год
Рост выработки энергии компанией «Татэнерго» может достичь 17% по итогам 2024 года. Такой прогноз сделал гендиректор компании Раузил Хазиев во время интервью «Татар-информу».
«Этот год мы завершим, скорее всего, с ростом выработки порядка 16-17%, в сумме это будет 16 млрд кВт*часов. Отпуск тепла ожидается в размере 9,5 млн Гкал, что на 2% выше уровня 2023-го. Знаете, в той конфигурации генерирующих активов, в которой "Татэнерго" работает сейчас, я таких результатов не припомню», — заявил Хазиев.
Рост электропотребления в Татарстане связан с развитием жилья, промышленности и социальной инфраструктуры.
Гендиректор также рассказал об ожидаемых результатах 2024 года. Так, выручка может составить порядка 62 млрд рублей (в 2023 году — 53,8 млрд рублей), а прибыль — 3,5-4 млрд (за 2023 год — 4,3 млрд рублей).
Полный текст интервью – «Раузил Хазиев — о росте выработки энергии, судьбе Заинской ГРЭС и теплосетей Нижнекамска».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»