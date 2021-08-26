«Татэнерго» обещает своевременную подачу тепла в начале отопительного сезона

Индекс готовности «Татэнерго» к зиме составляет 0,99 при необходимых 0,95, говорится в сообщении компании по итогам совета директоров.

Генеральный директор компании Раузил Хазиев отметил на заседании, что все объекты к началу отопительного сезона будут подготовлены, своевременная подача тепла будет обеспечена.

В первом полугодии «Татэнерго» ввело в эксплуатацию 3,7 тыс. погонных метров тепловых сетей, из них в Казани – 2,4 тыс., в Набережных Челнах – 767, в Нижнекамске – 559.

В то же время опрессовка тепловых сетей выявили увеличение числа повреждений по сравнению с прошлым годом. Компания отмечает устойчивый рост повреждений сетей при недостаточном уровне замены.

«В условиях нехватки финансирования обновление сетей составляет 2 процента в год при нормативе 4 процента. За последний год ситуацию усугубил взрывной рост рыночных цен на металл — до 70–100%. Коренным образом изменить ситуацию помог бы переход на метод долгосрочного формирования тарифов на тепло, так называемый метод „альтернативной котельной“, который зарекомендовал себя в ряде регионов России», — говорится в сообщении пресс-службы.