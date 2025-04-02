Татэнерго и Уральский турбинный завод подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компания «Татэнерго» и Уральский турбинный завод подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в рамках казанского международного форума «ЭНЕРГОПРОМ-2025» в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова и министра энергетики России Сергея Цивилева.

Главной целью соглашения является формирование технологической и экономической базы для успешной реализации инвестиционного проекта строительства ПГУ на филиале АО «Татэнерго» – Заинской ГРЭС, потребность в которой возросла из-за роста потребления электрической энергии. При этом модернизация станции необходима не только для Татарстана, но и для всей энергосистемы страны.

Отметим, что «Уральский турбинный завод» располагает необходимым для реализации этого проекта потенциалом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заключенное соглашение предусматривает строительство ПГУ на Заинской ГРЭС общей мощностью 1 ГВт по технологической схеме двух парогазовых дубль-блоков, для реализации которой планируется использование четырех паротурбинных установок мощностью 160 МВт каждая. Эти установки как раз и производит Уральский турбинный завод.

Реализация проекта планируется в два этапа со сроком поставки двух турбин в 2028 году и двух турбин в 2029-м.

В рамках форума также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Татэнерго и компанией «Силовые машины». Помимо этого, еще соглашение подписали казанский энергоуниверситет и инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики.