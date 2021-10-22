Татэнерго готовится к модернизации Нижнекамской ГЭС, изучило решения Voith Hydro

Татэнерго заинтересовал опыт модернизации гидрооборудования с международным участием на Саратовской ГЭС, сообщила пресс-служба компании.

Делегация Татэнерго, включая генерального директора Раузила Хазиева, директора филиала – Нижнекамской ГЭС Илдуса Муллагалиева побывала на Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») для изучения опыта модернизации основного оборудования ГЭС с участием международного концерна.

Татарстанских энергетиков заинтересовало сотрудничество Саратовской ГЭС с Фойт Гидро (дочерняя компания австрийского концерна Voith Hydro). Фойт Гидро на протяжении ряда лет является поставщиком новых гидротурбин на Саратовскую ГЭС, расположенную в городе Балаково, - станцию со схожими с Нижнекамской ГЭС гидроагрегатами по мощности и конструктивным особенностям.

«Мы увидели все, что хотели. Спасибо нашим коллегам-гидроэнергетикам за уникальный опыт реализации крупного технического проекта, которым они охотно делятся. Теперь нам предстоит обсудить все полученные данные и принять важное решение по поводу модернизации Нижнекамской ГЭС с полным представлением о том, как лучше организовать этот процесс» - цитирует Раузила Хазиева пресс-служба.

Проект модернизации гидротурбин на Саратовской ГЭС по контракту с Voith Hydro GmbH & Co.KG реализуется с 2013 года. Договор предусматривает замену 21 гидротурбины и гидроагрегата № 24 «под ключ» до конца 2025 года. Гидротурбины - оборудование нового поколения, более эффективные и мощные. После завершения намеченной на 2025 год замены гидротурбин (замена гидрогенераторов уже завершена) установленная мощность ГЭС увеличится более чем на 10%, до 1,5 ГВт.

В 2019 году в Балакове был открыт завод по изготовлению гидротурбинного оборудования «Фойт Гидро». Теперь часть компонентов для турбин изготавливается в России.

Нижнекамская ГЭС – одна из крупнейших в России и единственная в Татарстане, расположена на реке Кама у города Набережные Челны.

По данным Системного оператора Единой энергетической системы, строительство электростанции началось в 1963 году. Первый агрегат был запущен в 1979 при уровне водохранилища, которое считалось промежуточной отметкой - 62 м. Проектная отметка – 68 метров, однако уровень водохранилища балансируется на уровне 63 метров.

К 1990 году строительство сооружений ГЭС было в основном закончено, однако работы по водохранилищу не завершены до сих пор.

Установленная мощность станции с 16-ю гидрогенераторами – 1,2 ГВт, которая используется на половину, проектная среднегодовая выработка – 2,7 млрд кВт.ч, фактическая – около 1,8 млрд кВт.ч.