«Татэнерго» через суд взыскивает с коммунального предприятия Нижнекамска 77 млн рублей

Компания «Татэнерго» требует взыскать с АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» («ВКиЭХ») Нижнекамска более 77 млн рублей. Такой иск зарегистрирован в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Подробностей дела в картотеке «Электронного правосудия» пока нет, но, как правило, с помощью таких исков энергокомпания пытается отсудить долги за тепловую энергию.

В Нижнекамске у «Татэнерго» нет собственных объектов тепловой генерации, но работает филиал – Нижнекамские тепловые сети, на обслуживании у которого находится более 1,1 тыс. абонентов и около 70 км магистральных тепловых сетей, проложенных от источников – двух ТЭЦ, которые принадлежат ТГК-16 и «Татнефти». От тепловых камер, установленных на магистральных тепловодах, идут ответвления к центральным тепловым пунктам, а затем – по внутриквартальным тепловым сетям – к жилым домам и другим объектам города. Как раз эти распределительные сети общей протяженностью 316 км и находятся на балансе и обслуживании ОАО «ВКиЭХ».

Эта компания, кроме тепла, обеспечивает город и часть района хозпитьевой и горячей водой, а также услугами по отводу сточных вод. При этом «ВКиЭХ» не имеет собственного водозабора, очистных сооружений и объектов по выработке тепловой энергии.

Предприятие было создано в 1981 году в составе «Нижнекамскнефтехима», но в 1996 году по решению комитета по управлению коммунальным имуществом Нижнекамска и Нижнекамского района было передано в муниципальную собственность. Генеральный директор компании Ильдар Нуртдинов одновременно является вице-мэром Нижнекамска.