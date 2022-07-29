«Татэнерго» анонсировало масштабное отключение горячей воды в начале августа

В начале августа казанцев ожидает масштабное отключение горячей воды в домах, присоединенных к сетям «Татэнерго». Без горячей воды останутся ряд жилых домов, а также школы, детсады и медучреждения в Московском и Ново-Савиновском районе столицы РТ.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонт и гидроопрессовки сетей будут проходить в два этапа: с 2 по 8 и с 2 по 15 августа.

Так, на неделю отключат горячую воду в жилых домах по следующим адресам:

Волгоградская, 2, 4, 6, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

Восстания, 25;

Декабристов, 150, 156 (общежитие);

Ибрагимова, 34, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;

Ямашева, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32.

В зону отключения также попадают пять детских садов: №165 (Коллективная, 25), №203 (Коллективная, 31а, 33а), №262 (Декабристов, 154а), №306 (Короленко, 33б), №346 (Ибрагимова, 57а) и «Городская стоматология» (Восстания, 41/49).

С 2 по 15 августа горячей воды не будет в домах по улицам Волгоградская, 18, Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а и в общежитии по улице Короленко, в детском саду №295 по улице Фурманова, 50а и школе №8 по улице Фурманова, 5а.