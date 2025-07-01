Тататарстанца, который снял номера с авто и заехал на пляж, привлекли к ответственности

В Альметьевском районе РТ автоинспекторы нашли в соцсетях видео, на котором водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz снял номера и заехал через пешеходную зону на городской пляж.

Мужчина свою вину признал. На него составили административные материалы по статьям «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД», «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».