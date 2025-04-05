Татарстанская синхронистка Кленина вылетает со сборной России на этап Кубка мира

Фото: Федерации синхронного плавания России

Сборная России по синхронному плаванию улетает в Хургаду для участия в этапе Кубка мира.

Воспитанница казанской Школы Покровской 16-летняя Александра Кленина выступит на этом турнире в составе группы.

«Сборная команда России возвращается на мировую спортивную арену после четырехлетнего перерыва. После Олимпийских игр в Токио российские синхронисты в группе не выступали за рубежом», – поделилась с «Татар-информом» член Общественной палаты РФ, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова.

Также она отметила, что нынешний состав синхронисток сборной России очень молодой и по многим причинам их на этом турнире не ждут с распростертыми объятиями.

«Наши девочки сейчас примут на себя весь огонь зарубежных спортивных наблюдателей. За время отсутствия россиян на мировых турнирах места уже как бы поделены между сборными других стран. И понятно, что никто отдавать призовых мест не хочет. Нельзя исключать и политическое давление. В этих условиях нашей сборной предстоит дать бой соперникам и доказать, что они достойные продолжатели победных традиций», – подчеркнула Ольга Павлова.