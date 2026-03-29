Татастанцы собрали 23 медали на всероссийском турнире по вольной борьбе в Нижнекамске

В Татарстане завершился XIV открытый всероссийский турнир по вольной борьбе М-7 OPEN.

За призовой фонд соревнований в 1,1 млн.рублей боролись победители и призеры первенств Европы, Азии, России и федеральных округов.

В соревнованиях приняли участие юниоры (2006–2008 гг.р) и юноши (2013–2015 гг.р) из порядка 400 регионов РФ и ближнего зарубежья.

Спортсмены из Республики Татарстан собрали 23 награды: 5 - золотых, 7 - серебряных и 11 - бронзовых медалей. Регион Татарстан представляли борцы из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска и Мамадыша.

Победители и призеры РТ среди юниоров (до 20 лет)

1 место - Пкин Мурат, 57 кг (Казань), 57 кг

1 место - Голдобин Юрий, 70 кг (Казань)

1 место - Эльдарбиев Арби, 61 кг (Мамадыш)

2 место - Абубакаров Ислам, 65 кг (Мамадыш)

2 место - Курбанов Али, 92 кг (Нижнекамск)

2 место - Гусейнов Александр, 125 кг (Набережные Челны)

3 место - Абдеев Адам, 61 кг (Мамадыш)

3 место - Игнатьев Дмитрий, 65 кг (Мамадыш)

3 место - Гарифуллин Ильяс, 74 кг (Набережные Челны)

3 место - Каргин Игорь, 70 кг (Нижнекамск)

3 место - Хамидуллин Ильгизар, 79 кг (Мамадыш)

3 место - Артемий Мушкетов, 97 кг (Казань)

3 место - Аюпов Амир, 125 кг (Нижнекамск)

Победители и призеры РТ среди юношей (до 14 лет)

1 место - Хуснутдинов Амир, 38 (Заинск)

1 место - Зямилов Билял, 42 кг (Нижнекамск)

2 место - Минаев Егор, 28 кг (Заинск)

2 место - Багаутдинов Арслан, 30 кг (Набережные Челны)

2 место - Мугурбиев Абубакар, 35 кг (Заинск)

2 место - Филатов Богдан, 60 кг (Набережные Челны)

3 место - Фаршатов Данис, 28 кг (Заинск)

3 место - Хоритонов Эмиль, 30 кг (Набережные Челны)

3 место - Хисматуллин Арслан, 35 кг (Заинск)

3 место - Салимов Никита, 52 кг (Набережные Челны).

Всероссийский турнир по вольной борьбе М-7 OPEN проходил в Нижнекамске в СК «Шинник» с 27 по 29 марта.