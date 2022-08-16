«ТатарыВезут», Новоград и «билетики»: бизнес в России захлестнул маркетинговый патриотизм

Компании в России с иностранными названиями сегодня начали массово русифицироваться, меняя названия на отечественные аналоги. Почему российские предприятия и даже татарстанские компании поддались ажиотажу ребрендинга и кто подхватил акцию – в материале «Татар-информа».

Акция «Русификация»

В России стартовал флешмоб по переводу на русский язык иностранных названий компаний. Тон задал маркетплейс Wildberries, который переименовался в «Ягодки». В приложении название осталось прежним, как и ссылка на сайт, но маркетплейс поменял оформление: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды.

Правда, русифицированным маркетплейс оставался всего один день, в компании признались, что это часть маркетинговой акции. Сайт уже вернул свое прежнее название, но ягодки на сайте остались.

Идея приглянулась и другим компаниям, которые стали придумывать себе «отечественные» названия. Так, метапоисковик авиабилетов Aviasales внезапно стал именоваться «билетики».

В Татарстане на пару часов появился Новоград

В популярном тренде приняли участие и татарстанские компании. Сегодня утром посетители маркетплейса KazanExpress увидели новое название – «ТатарыВезут». Домен сайта остался англоязычным.

На несколько часов сменил название Иннополис. Он стал называться Новоградом. Название было сформировано из двух частей — «нововведения» как «инновации» и «град» как русская версия слова «полис». Но уже спустя несколько часов название на официальном сайте стало прежним.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов сообщил «Татар-информу», что изменение логотипа на сайте Иннополиса было маркетинговой акцией с использованием популярного инфоповода, планов по переименованию города нет. «Иннополис остается Иннополисом!» – сообщил он.

Роман Шайхутдинов: «Иннополис остается Иннополисом!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как добавляет пресс-служба мэрии Иннополиса, город регулярно принимает участие в подобных крупных флешмобах и акциях. Например, во время запуска ruDALL-E мэрия показала в своих соцсетях, как эта нейросеть видит Иннополис. А когда «Кинопоиск» обновлял логотип, мэрия предложила в своих соцсетях поменять название на «Иннопоиск».

К акции присоединились даже СМИ. Причем издание Chelny-biz пошло еще дальше и стало именоваться по-татарски: «Чаллыбыз», то есть «Мои Челны».

Бизнес отреагировал на замечание о засилье иностранных названий

Экспертам подобная практика напоминает массовое изменение топонимов, которое происходило в России во время и после мировых войн. Так, в 1914 году Санкт-Петербург оказался переименован в Петроград. Позднее, в 1948-м, Ораниенбаум стал Ломоносовым, а Раненбург — Чаплыгиным. Тогда причиной переименований были антинемецкие настроения.

В этом году после ухода из России иностранных компаний на фоне специальной операции на Украине начался массовый ребрендинг бизнеса, оставшегося в стране.

Так, много шума вызвало переименование сети ресторанов McDonald’s, которые стали работать под вывеской «Вкусно — и точка». Готовятся к ребрендингу KFC и Pizza Hut, сеть косметических магазинов L'Occitane отныне пишется в русской транскрипции: «Л’Окситан». Названия магазинов польской LPP, покинувшей Россию, новые владельцы сократили: Reserved стал Re, Sinsay — Sin, Mohito — M; Cropp — CR; House — XC. Сегодня благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» переименовался в «Семья вместе».

На засилье иностранных названий обратил внимание министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на форуме «Неделя российского ретейла». Он отметил, что тот же Wildberries выбрал английское название, а не русское «Дикие ягоды».

Денис Мантуров обратил внимание на засилье иностранных названий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ответ основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук отметила, что подумает над предложением министра, а позднее реализовала просьбу, что и запустило волну переименований компаний по всей России.

«Ребрендинг – очень дорогостоящий процесс»

Руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив консалтинг» Ирек Галямов считает, что, меняя названия на русскоязычное, компании привлекают к себе внимание.

«Русификация компании на один день – способ выделиться и репозиционироваться среди конкурентов. Поскольку сейчас среди маркетплейсов очень большая конкуренция. Таким образом, компании проводят своеобразную PR-акцию и выделяются на фоне других, привлекая к себе внимание», – сказал он.

Wildberries запустил волну переименований компаний по всей России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению Галямова, компании целенаправленно поменяли названия, поскольку учитывали, что их заметят СМИ. «Такой шаг привлек внимание и со стороны клиентов. Эта стало определенным шагом патриотического маркетинга, потому что затрат на смену названия на сайте было немного, но тот эффект, который был получен в виде “вау-эффекта”, как это называется у маркетологов, они обеспечили», – уточнил он.

Однако эксперт считает, что последующие подобные акции не будут привлекать внимания, а поменявшие названия компании все равно вернут прежние.

«Менять наименование надолго компании не будут, потому что ребрендинг очень дорогостоящий процесс. Но в существующих конкурентных условиях, я думаю, это не последняя акция», – заключил он.