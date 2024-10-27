Татары в восточной торговле России: что и куда возили и где было опаснее всего

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главным фактором успешного развития торговли была Волга

Во-первых, в нашем регионе Среднего Поволжья достаточно давно существовали разные государства, и еще со времен Волжской Булгарии торговля играла здесь огромную роль.

Среднее Поволжье издавна являлось регионом, соединяющим север, юг, восток, запад, и главным фактором успешного развития торговли здесь всегда была Волга. Во времена формирования Волжской Булгарии в Х веке Великий Волжский путь, который соединял Скандинавию со Средней Азией, был гораздо важнее, чем, например, чаще упоминаемый Путь из варяг в греки.

В те времена Волга и другие речные артерии, речные торговые маршруты были гораздо более привлекательными, прежде всего потому, что они были гораздо более безопасными по сравнению с сухопутными. Волга всегда была крупнейшей торговой артерией Восточной Европы, а наш регион является посредническим для организации торговых связей между различными частями Восточной Европы и Центральной Азии.

Наличие торговли и активных внешнеторговых связей говорит о том, что государство достигает определенной степени экономической самостоятельности, экономического развития. Существование в нашем регионе многовековой торговой традиции — показатель того, что наш регион всегда был достаточно хорошо развит в экономическом отношении: для своего времени Волжская Булгария была достаточно сильно развитым государством, а в Золотой Орде торговля вообще играла очень важную роль. Это была мощная средневековая империя, Казань также была достаточно важным центром, в который приезжали многие купцы.

<Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Торговцы несут информацию о своей стране и приносят бесценную информацию на родину

После завоевания Казанского ханства Иваном Грозным ситуация в политическом, экономическом и социальном плане кардинальным образом меняется, а Российское государство обращает очень большое внимание на торговлю, в том числе на татарскую торговлю. Русское государство понимало, какую роль играли татары в этой сфере, какую роль играла торговля для татар, и вело достаточно гибкую экономическую политику. Оно не хотело нарушать эту устоявшуюся традицию из прагматических соображений.

Отправляясь в другую страну, купцы выполняют не только экономическую функцию. Они несут информацию о своей стране и приносят бесценную информацию на родину. Поэтому торговцев в какой-то степени можно считать шпионами. Тем более что у России всегда был большой геополитический, военный и политический интерес к Востоку. Конечно же, российское государство уделяло большое внимание татарским торговцам.

Теряя землю, многие служилые татары начинали заниматься торговлей

Говоря о том, что татары в XVII-XVIII веках активно занимаются торговлей, мы должны учитывать и те социальные процессы, которые происходили в татарском обществе. После взятия Казани часть населения сохранила некоторые привилегии — это категория служилых татар, которые выполняли довольно важные функции в военной, административной и дипломатической сфере. Но при этом татары оставались мусульманами. Поэтому государство создавало условия, в которых сословие служилых татар постепенно распадалось: к началу XVIII века этот класс постепенно отрывается от земли, распадается, они теряют очень большую часть своих земельных владений.

Теряя свои земли, многие служилые татары начинают заниматься торговлей, которая дает возможность сохранения их экономического благосостояния и пользуется поддержкой и приоритетным вниманием со стороны государства. Российское государство не хотело ломать традиции этого региона, ведь Казань и Среднее Поволжье всегда являлись центром международной торговли, а Российское государство прекрасно понимало, что кадры татар необходимо использовать в своих интересах.

Переломный момент

После взятия города Иваном Грозным в Казани была основана Старо-Татарская слобода – потому что русской власти были необходимы лояльные кадры. Так постепенно начинается формирование класса или сословия торгующих татар.

На протяжении XVII века было принято много торговых законов, которые отражают поддержку торгующих татар и тарханов русской властью (тархан — феодал у некоторых тюркских народов в средние века, пользовавшийся налоговыми льготами).

Основные вехи и законы в сфере татарской торговли: 1550-е годы - создание Старо-Татарской слободы в Казани;

1672 и 1677 гг. - указы о вхождении служилых татар в число тарханов и о праве беспошлинной торговли;

1685 г. - грамота царей Петра и Ивана Алексеевичей казанскому воеводе И.И. Голицыну о беспрепятственной торговле казанских слободских татар;

1736 г. - указ о поддержке торгующих служилых татар;

1744 г. - создание Сеитовой (Каргалинской) слободы под Оренбургом;

1751 г. - создание Ново-Татарской слободы в Казани;

1763 г. - указ о запрещении впускать «азиатцев» во внутренние области России для ведения торговли;

1782 г. - создание Казанской Татарской ратуши.

Причем служилые татары по закону вообще не должны были торговать, но, тем не менее, даже вот в указах все время подчеркивалось, что жители пригородной Татарской слободы и слободские татары имеют право беспошлинной торговли. Очень ярким свидетельством поддержки татар-торговцев стало беспрецедентное решение о создании Каргалинской (Сеитовой) слободы под Оренбургом. 200 семей казанских слободских, пригородных татар и татар из некоторых других регионов нашего края получили разрешение переселиться под Оренбург и основать там большую торговую татарскую слободу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Это очень показательный и даже переломный момент в развитии восточной торговли России. В 1744 году под Оренбургом возникает слобода торгующих татар, основная цель которой – организация торговых связей русского государства со странами Востока, и прежде всего со Средней Азией.

Для защиты лавок татарских купцов в Гостиный двор ввели солдатские команды

Уже в 1751 году в Казани после очень драматичных событий создается еще одна татарская слобода – Ново-Татарская. Она возникает в продолжение протекционистской политики государства в отношении служилых татар, которые должны были активно поддерживать прежде всего устремления России в восточном направлении.

Например, в 1763 году происходит два любопытных события. Во-первых, указ о запрещении впускать «азиатцев» во внутренние области России для ведения торговли. Государство не поддерживало приезд иностранного купечества, фактически, торговая функция передавалась татарским купцам, которые осуществляли связь с Центральной Азией.

В это же время в Казани происходит серьезный конфликт между жителями татарских слобод и русскими купцами. Первые считались крестьянами на уровне закона (то есть не имели права вести торговлю), а русские купцы захватили несколько десятков торговых лавок и складов татарских купцов в Гостином дворе Казани.

Государство, местная и центральная власть поддержали татар и даже ввели специальные солдатские команды на территорию Гостиного двора, чтобы защищать лавки татарских купцов. В указах они всегда упоминались как «слободские» или «торгующие татары», то есть формально они крестьяне, но с дополнительным статусом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С конца XVIII века татарские торговцы официально приравнены к русскому купечеству

А в 1782 году создается Казанская Татарская ратуша — орган самоуправления татар. Это был коллегиальный орган, избираемый самими татарами и содержащийся за счет самих татар, жителей этих двух слобод. То есть именно с 80-х годов XVIII века татарские торговцы официально приравнены к русскому купечеству. Это были уже не просто крестьяне, которые имели право торговли, это были защищенные законом члены единого купеческого сословия Российской империи.

Также Ратуша выдавала торговые паспорта, то есть лицензии. В торговом паспорте не было изображений, но описывалась внешность человека: цвет волос, глаза, особые приметы. Прежде всего паспорт давал разрешение на ведение торговли как внутри государства, так и для отправления за границу.

Первый караван в Бухару, Хиву и Кандагар

После основания Сеитовой слободы в 1744 году там было зарегистрировано 996 душ мужского пола. Через 15 лет в слободе было уже 300 дворов и 1158 душ мужского пола. К концу XVIII века количество дворов Сеитовой слободы под Оренбургом увеличилось втрое – до тысячи дворов, а численность населения – в семь-восемь раз (9468 человек).

Татары Каргалинской (Сеитовой) слободы были главными инициаторами и главными активистами продвижения российской торговли и влияния в Средней Азии. Самый первый караван в Бухару и Хиву был отправлен в 1749 году, дальше он добрался до афганского Кандагара и успешно вернулся.

Три четверти торгового оборота России со странами Средней Азии находились в руках татарских купцов. Основными направлениями торговли через Оренбург были Бухара, Самарканд, Афганистан, Северо-Восточный Китай (Синьцзян), Индия и Иран. Конечно же, торговые операции проводились и через Астрахань и так далее, но самым приоритетным для татар направлением восточной торговли были Бухара и Самарканд.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среднеазиатские рынки были сложными для проникновения

Почему именно татары в XVIII веке становятся лидерами восточной торговли России и занимают это место? Потому что у русских купцов такой традиции по-настоящему не сложилось, для них среднеазиатский рынок был экзотичным, незнакомым и чужим: незнание языка и традиций, другая вера. Среднеазиатские рынки были сложными для проникновения и для результативной торговли. Помимо этого, иноверцы на них платили почти в два раза больше торговой пошлины.

Путь из Оренбурга в Бухару занимал около двух месяцев, в ходе которых караваны проходили через казахские степи. Караваны подвергались грабежу казахскими племенами, поэтому с ними надо было уметь договориться, что не всегда удавалось даже татарским купцам. Поэтому во избежание подобного риска русские купцы нанимали татар в качестве приказчиков.

Торговля предполагает риск, особенно в те времена. Татарские купцы обладали большой смелостью и хладнокровием, отправляясь с большим объемом товара в далекие восточные страны. Торговля воспитывала этих людей, она их меняла, она их формировала по-своему. Отправляясь в экзотические путешествия в Индию или Китай, татарские торговцы могли и не вернуться, потерять товар, погибнуть.

30-летнее торговое путешествие

Два татарских путешественника и купца, можно сказать, пробивали дорогу русскому государству в восточном направлении в XVIII веке. В 1751 году Исмагил Бекмухамедов отправился в Бухару, а потом в Индию – это путешествие продлилось почти 30 лет. В сопровождении четверых татарских торговцев (Абдрахман, Надыр Сафаров, Якуб и слуга) он отправляется по маршруту Оренбург — Ургенч — Бухара — Андхой — Герат — Кандагар — Басра — Сурат — Хайдарабад — Бенарес — Дели — Мекка — Медина — Дамаск — Иерусалим — Стамбул.

Позже по мотивам его личных дневников было опубликовано произведение «Исмагил ага сэяхэтнамэсе», где были подробно описаны поездки в Среднюю Азию, Афганистан, Иран, Ирак, Индию, паломничество по святым местам Аравии и возвращение через Стамбул на родину.

«Торговля России с Индией могла бы иметь бесчисленные выгоды, которыми пользуются в основном англичане»

Второе, менее известное описание оставил купец Губайдулла Амиров. После Пугачевского восстания он оказался в приграничных районах России и попал в плен к казахам. Поскольку он был мусульманином, его отпустили, и он оказался в Бухаре, откуда с торговым караваном отправился в Индию. В конце концов он сделал очень интересное наблюдение: «Торговля России с Индией могла бы иметь бесчисленные выгоды, которыми пользуются в основном англичане».

В 1806 году Губайдулла Амиров вернулся в Оренбург, где по поручению местных властей составил записку «Об индейском владении и народе, в оном обитаемом» (середина 1770-х — 1806 гг.). В ней он обращает внимание на то, какие товары прежде всего интересуют индийских покупателей: козьи сафьяны, тонкий холст, стальные и железные полированные изделия, люстры и хрусталь, часы, тонкие армячины «в величайшем уважении в странах востока». России было что поставлять на Восток.

Амиров был во многих городах, изучил все возможности торговли с Индией. По его подсчетам, самая безопасная дорога из Оренбурга до Калькутты через Бухару и Герат была длиной 9240 верст и занимала 231 день.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что вывозилось из России и ввозилось в обратном направлении

В одном из источников 1776 года приведено описание товаров, которые вывозились из России в восточные страны и ввозились в обратном направлении. Из России активно вывозили сукна, кармазин (вид сукна), мыло, стамед (шерстяная ткань), брусковую краску, юфть, холсты, железо, сталь, тюленьи кожи, зеркала, ружья, ножи, ножницы, иглы, различную галантерею.

Ввозились в страну из Бухары «чадры, кисеи, выбойки, фаты, бурметы, бязи»; из Индии - «коленкоры, кисеи, полосатые и гладкие миткали, золото, серебро, алмазы, яхонты, лалы, изумруды, жемчуг, медикаменты, ароматы, чай»; из Ирана — «дыбы (самая дорогая парча в Персии), китайки, кутии, магрематы («полосатые с золотыми и серебряными травками кутии»), бахчи («шелковые с золотыми и серебряными клеточками фаты»), шелк, золотом и серебром тканые кушаки, платки» (данные 1776 г.).

То есть шла достаточно активная караванная торговля, из России на рынки Бухары и Самарканда доставлялись самые разные товары, пользовавшиеся достаточно большой популярностью. Купцы, имея уже гильдейский статус, очень часто создавали самые различные мануфактуры, прежде всего текстильные и кумачные.

Также торговля привнесла в русский язык очень много терминов: базар, бакалея, барыш, барышник, лабаз, магарыч, товар, товарищ, булат, жесть, карандаш, мазут, наждак, нашатырь, нефть, сурьма, тальк. Все эти слова пришли через торговлю со странами Востока.

«Миллиард. Татар»