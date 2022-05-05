Татары Москвы возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата

В Московском Кремле в преддверии Дня Победы прошла церемония возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата. Столичные татары традиционно собрались у памятника маршалу Жукову, чтобы вместе почтить память героев Великой Отечественной войны.

Под государственный гимн России красные гвоздики и розы к могиле Неизвестного Солдата возложили десятки неравнодушных жителей столицы: представители медиаклубов, татарские музыканты, писатели, главы общественных фондов и организаций, родители с детьми. В мероприятии также приняли участие Герои России, которые провели праздничное построение на Красной площади.

Зампред РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин поблагодарил всех ветеранов и тружеников тыла, а также произнес напутствие членам офицерского клуба при полпредстве Татарстана в России — жителям республики, проходящим службу в Москве.

«Список (офицеров) у нас более 200 человек, 19 из них — Герои России. Среди них очень много генерал-полковников, генерал-лейтенантов, генерал-майоров» , — рассказал Ахметшин.

Он обратил внимание на то, что клуб проводит большую патриотическую работу. Многие из офицеров приезжают в Татарстан для встречи с молодыми курсантами, проводят уроки мужества как в республике, так и в столице. В Москве они регулярно посещают школу им. Мусы Джалиля и рассказывают младшему поколению о судьбах героев — защитников Родины.

«Нужно видеть, как горят глаза у ребят-школьников, когда им рассказывают о трудовом пути советских солдат, который они прошли в период войны», — сказал Ахметшин.

Он уверен, что благодаря урокам патриотического воспитания любой молодой человек может пересмотреть свое отношение к сохранению исторической памяти и к родной земле. Глава полпредства РТ в РФ напомнил, что офицерский клуб оказывает активную поддержку российской армии и собирает гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР.

«Главное — не забывать свою историю и не давать никому ее переписать. Это завещание нам оставил покойный великий полководец — генерал армии Махмут Ахметович Гареев», — подчеркнул он.