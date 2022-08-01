Татары Ульяновска просят возобновить работу Бюро ВКТ

Всемирному конгрессу татар нужен орган, который будет регулярно собираться для оперативного решения вопросов. Об этом на заседании национального совета «Милли шура» заявил представитель татар Ульяновской области, член «Милли шура» Рамис Сафин. По мнению делегата, для этих целей можно было бы возобновить работу Бюро ВКТ.

«Пять лет назад существовало Бюро ВКТ, которое собиралось ежемесячно. Сейчас также нужен некий орган внутри конгресса, чтобы он регулярно созывался. Возможно ли возобновление этого Бюро?» — обратился Сафин к председателю «Милли шура» Василю Шайхразиеву.

«Сделать можно, по Уставу нет никаких ограничений. Мы предложим 75 членам „Милли шура“ создать комитеты по основным направлениям. Члены „Милли шура“ будут закреплены к комитетам. В каждом комитете будет избран руководитель. Они, в свою очередь, объединятся в Бюро или Президиум. Каждому комитету будет дана возможность создавать экспертные группы», — пояснил Шайхразиев.

Он также напомнил, что оплата такой работы не предусмотрена. «Это общественный труд, но он очень нам помогает», — отметил председатель «Милли шура».