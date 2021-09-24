Татары Тюменской области просят Татарстан готовить кадры для регионов

Татарстан мог бы взять на себя подготовку кадров для национального образования и культуры. С таким предложением на пленарном заседании «Миллэт жыены-2021» выступила руководитель Сибирско-татарского культурного центра Тюменской области Гульсина Ташкеева.

«В Тобольском педагогическом институте была кафедра татарского языка, там готовили учителей родного языка. Если раньше было 119 школ с обучением татарскому языку, то сейчас количество таких школ сократилось до 50. В Тобольском педагогическом институте кафедра татарского языка закрылась, поэтому учителей родного языка не хватает», — объяснила она.

По словам Ташкеевой, обучение татарскому языку в Тюменской области сохранялось до 1960 года. Учителя приезжали из Казани, Татарстан обеспечивал школы области учебниками и пособиями по родному языку. В дальнейшем такие образовательные учреждения стали закрываться, однако в 90-х годах внимание к национальным вопросам повысилось.

Дефицит кадров ощущается и в области национальной культуры, продолжила спикер. «Поэтому хотелось бы, чтобы в вузах Казани готовили кадры и для регионов. Хотя кажется, что культурная жизнь у нас кипит, однако этого очень мало для сохранения татарской идентичности и национальной культуры», — отметила руководитель Сибирско-татарского культурного центра.

Ташкеева также привела данные статистики по численности татар в регионе. «В Тюменской области татары на втором месте, а в Тобольске составляют около 37% жителей. В 1990 году в Тобольске открылся татарский центр. Там были научно-исследовательское, музыкально-хореографическое, театральное, радио- и телевизионное отделения. Сначала штат составлял 190 единиц, а сейчас осталось всего 17», — рассказала она.

Специалист также попросила чаще проводить курсы повышения квалификации для работников культуры и образования. «Хотелось бы, чтобы учебники не содержали оскорбительную информацию о татарском народе», — заключила она.