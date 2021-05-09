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Ру Тат
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9 мая 2021  11:08

Татары со всего мира записали песню «Катюша» на татарском языке

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Активисты татарских общин ближнего и дальнего зарубежья записали совместную песню «Катюша» на татарском языке. Видеоклип опубликован на YouTube. 

Автором проекта выступила руководитель общины татар Анталии Оксана Назарова, а перевела песню на татарский язык Лиля Мутагирова. 

В проекте приняли участие Рустям Асаев — Россия, Татарстан, Миляуша Габсалямова — Франция, Лилия Мутагирова — Чехия, Руслан Абдрафиков — Россия, Диляфруз Сабитова — Швейцария, Лира Гайнутдинва —Турция, Аделя Усманова — Канада, Динар Байтемиров — Россия, Зайнаб Алиулова — Азербайджан, Киям Курмакаев — Чехия, Феруза Халдарова — Узбекистан, Рафис Уснутдинов — Италия.

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