Татары со всего мира записали песню «Катюша» на татарском языке

Активисты татарских общин ближнего и дальнего зарубежья записали совместную песню «Катюша» на татарском языке. Видеоклип опубликован на YouTube.

Автором проекта выступила руководитель общины татар Анталии Оксана Назарова, а перевела песню на татарский язык Лиля Мутагирова.

В проекте приняли участие Рустям Асаев — Россия, Татарстан, Миляуша Габсалямова — Франция, Лилия Мутагирова — Чехия, Руслан Абдрафиков — Россия, Диляфруз Сабитова — Швейцария, Лира Гайнутдинва —Турция, Аделя Усманова — Канада, Динар Байтемиров — Россия, Зайнаб Алиулова — Азербайджан, Киям Курмакаев — Чехия, Феруза Халдарова — Узбекистан, Рафис Уснутдинов — Италия.