Татары Санкт-Петербурга возложили цветы к памятнику на Пискаревском кладбище

Татары Санкт-Петербурга почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Они возложили венки к монументу «Мать-Родина», расположенному на территории Пискаревского мемориального кладбища.

В церемонии приняли участие Постоянное представительство РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и татарская общественность региона.

Также они возложили цветы к мемориальной плите, установленной республикой на Пискаревском кладбище в память об уроженцах Татарстана, погибших в боях за Ленинград. В 2001 году здесь была создана Аллея Памяти, где появилась мемориальная доска с надписью «Республика Татарстан. Вечная память землякам — защитникам блокадного Ленинграда»

«Почтить память погибших в годы войны пришли и тысячи петербуржцев», — передает пресс-служба Полпредства РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Пискаревское мемориальное кладбище является одним из знаковых мест, напоминающих о тяжелых военных годах. Оно было основано в 1939 году и стало местом массовых захоронений во время Великой Отечественной. В братских могилах покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда, которые погибли от голода, холода, обстрелов и бомбежек, 70 тыс. солдат, защищавших город, здесь также находятся 6 тыс. индивидуальных воинских могил.

Фото: пресс-служба Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области