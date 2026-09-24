«Татары поставляли всей России чай и обувь»: в Казани пройдет чайный фестиваль

Фото: © Салават Камалетдинов / «Интертат»

В субботу, 26 сентября, в Казани, в национальном комплексе «Туган авылым», состоится ярмарка «Татарский чай». Гостей ждут национальные блюда, сладости, калмыцкий и травяной чай. Программа будет включать мастер-классы по искусству заваривания чая, викторины, конкурсы и тематические лекции.

В прошлом году мероприятие проходило в формате фестиваля, в этом для его проведения избран ярмарочный формат. В субботу на территории национального комплекса «Туган Авылым» будут работать 52 торговые точки, где можно будет купить национальную одежду, продукты и другие товары от татарских предпринимателей. Планируется побить рекорд по количеству выпитого чая.

«Мы решили превратить событие, которое начинали как фестиваль, в ярмарку, потому что фестиваль по своему формату относится к культурной сфере, а мы организуем мероприятие для всех. Наши ярмарки – важная точка для татарского рынка, в этот день на мероприятиях разворачивается татарский национальный рынок. На прошлую ярмарку можно было прийти и полностью одеться. На наших ярмарках можно найти все. На субботней ярмарке откроются 52 торговых точки. Там будут и одежда, и еда – это большой проект татарских предпринимателей из разных регионов», – рассказал заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ирек Шарипов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам режиссера события Лейсан Насыбуллиной, действо на главной сцене пройдет в формате беседы. На мероприятие приглашены различные гости, которые будут общаться друг с другом.

«Праздничное шоу мы не станем проводить в обычном концертном формате. Ведущие сядут за стол, а концерт будет идти в формате диалога. В качестве гостей мы пригласили известных личностей нашей республики, включая Зульфию Авзалову и Зухру Шарифуллину, а также врачей, специалистов по чаю, этнографов, рестораторов. Ожидается более 14 гостей. Помимо разговоров, предусмотрены и концертные номера», – пояснила она.

Татарский театр кукол «Экият» покажет гостям сцену чаепития из спектакля «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик из деревни Альдермеш»). Пролог праздника готовят артисты Татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева, которые представят сцену чаепития с участием татарских богачей старых времен.

Параллельно с концертом в ресторане «Туган авылым» будут организованы лекции, которые продлятся с 12 до 15 часов. Они будут посвящены, в частности, истории чая у татар.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Организаторы планируют в будущем установить интересный рекорд. Они намерены собрать в одном месте несколько тысяч любителей чая. Подобный рекорд ранее был установлен татарами Омской области.

«Мы усердно работаем, и появляются интересные идеи – в следующем году мы хотим стать местом, где выпито больше всего чая. Такой рекорд уже был установлен: 3,6 тыс. чашек чая было выпито на Иртышском Сабантуе в Омской области. Мы хотим побить этот рекорд. Думали, что надо установить планку в 5 тыс. чашек чая, но это слишком легко, может быть, стоит выбрать вариант с 10 тыс. В этом году на фестивале у нас будет три самовара. Татары много лет обеспечивали население России чаем и обувью. Это было нашим ремеслом и занятием. Естественно, что ярмарка называется „Татарский чай“», – сказал Ирек Шарипов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Наверняка многие хотя бы раз задавались вопросом, какой вкус у татарского чая. На него ответил глава Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев.

«Татарский чай варится в котле два часа. Мы специально пригласили татар из Астрахани, у которых есть соответствующий опыт. У юрты, установленной на территории комплекса „Туган авылым“, будет подаваться татарский чай, сваренный в котле. Сразу же гостям предложат мед, чак-чак и блинчики, испеченные в печи», – заметил он.

«На ярмарке будет представлен широкий ассортимент чая. Примут участие и крупные фабрики, и оптовые производители чая, и частные, и семейные. Будут представлены предприниматели из Алтая, Тюмени, многих районов Башкортостана, Марий Эл, Чувашии, Пензенской области и Пермского края. И, конечно же, будут представлены чаи татарстанского производства. Приходите и попробуйте все», – заключил Уразаев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чайный фестиваль состоится 26 сентября в комплексе «Туган авылым» в Казани. Фестиваль продлится с 10 до 15 часов. Вход на мероприятие будет бесплатным.

Фото: © Владимир Васильев / «Интертат»

Зульфия Шавалиева