Татары Пиренеев присоединились к большой ярмарке национальных ассоциаций Испании

Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов Пиренейского полуострова стала участницей большой выставки-ярмарки для диаспор и национальных ассоциаций испанского региона Каталония.

Событие, которое проводится уже пятый год, прошло на одной из центральных площадей Барселоны – площади Каталонии (Plaza Cataluna). Лозунгом ярмарки стала фраза «Колонизировать жизнь, чтобы построить мир на справедливости».

Фото: предоставлено Татаро-башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

«Объединений, желающих участвовать в ярмарке, было так много (нам сказали, что больше 200 ассоциаций), что на всех мест не хватало. По просьбе организаторов мы объединились в одну палатку с национально-культурной ассоциацией венесуэльцев. С ней мы как-то вместе уже участвовали в культурном фестивале в городе Матаро. В итоге были представлены более полусотни национальных организаций, начиная от ангольской до афганской, в том числе многие страны Южной и Центральной Америки», – рассказала «Татар-информу» президент Татаро-башкирской ассоциации Айсина Ахмадиева.

Фото: предоставлено Татаро-башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

Мероприятие получило название ярмарки солидарности и диверсифицированной экономики, создаваемой переселенцами в Каталонию, – то есть экономики разнонаправленно развитой, относительное устойчивой к кризисам. Мигранты совместно представили больше 150 социально-экономических проектов и инициатив в разных областях. Купить здесь можно было национальный текстиль, гастрономические изделия, предметы декора, ухода, книги и брошюры, а также узнать, например, о проектах в области досуга, образования и обучения.

Фото: предоставлено Татаро-башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов Пиренеев на ярмарку привезла товары ручной работы – платки, носки, скатерти, салфетки, а также традиционную еду – пироги, блины, печенья, компот.

Фото: предоставлено Татаро-башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

Инициировал и проводит ярмарку Центр миграции и кооперации антирасистской экономики Барселоны. Благодаря ей, уверены организаторы, о предпринимательских инициативах переселенцев сможет узнать население региона, увидит их положительный потенциал, благодаря чему они получат дальнейшее продвижение.

Фото: предоставлено Татаро-башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

Глобальная же цель – сломать негативные стереотипы, сложившиеся за период колониальной политики, в капиталистической и патриархальной системах, поскольку в Испании мигранты нередко подвергаются дискриминации, в том числе местным законодательством об иностранцах.