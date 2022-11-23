«Татары – люди деловые»: татарские предприниматели со всего мира собрались в Казани

В течение трех дней татарские предприниматели из регионов России и зарубежных стран участвовали в международном форуме «Деловые партнеры Татарстана». Как знание татарского языка помогает в бизнесе? Какие перспективы открываются перед татарскими предпринимателями через сотрудничество с Татарстаном? Об этом – в репортаже «Татар-информа».

300 крупных татарских предпринимателей приехали на XV Международный форум «Деловые партнеры Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

XV Международный форум «Деловые партнеры Татарстана» собрал в столице Татарстана 300 крупных татарских предпринимателей из 48 регионов России и 13 зарубежных стран. В этом году форум организован совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. В программе схода татарских предпринимателей традиционно была пленарная часть, а также практическая – участники, разделившись на команды, разбирали бизнес-кейсы. Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, приветствуя участников форума, подчеркнул: работать с Торгово-промышленной палатой Татарстана – это гордость и ответственность.

«У бизнеса свои законы. Когда говорим о предпринимательстве, здесь главная организация – Торгово-промышленная палата Татарстана. Они плывут, как лодка по воде, – работают слаженно, зная все тонкости. Мы говорим “санкции, импортозамещение”. Нам бы повысить КПД, его может повысить только Торгово-промышленная палата», – уверен Василь Шайхразиев.

Василь Шайхразиев подчеркнул, что работать с Торгово-промышленной палатой Татарстана – это гордость и ответственность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Времена непростые, рассчитываем в трудностях оставаться вместе»

Официальная часть форума проходила в IT-парке имени Башира Рамеева. Открывая пленарное заседание, Василь Шайхразиев зачитал приветственное слово Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин в своем выступлении призвал татарских предпринимателей из регионов России и зарубежных стран еще больше укрепить связи с бизнесом Татарстана.

«Стоит задача еще больше укрепить связи с татарскими диаспорами, бизнесом. Нам надо быть вместе с нашими успешными, деловыми ребятами. Времена сейчас непростые, мы рассчитываем и в трудностях оставаться вместе. С рынка уходит бизнес, инвестиции сокращаются, на их место мы приглашаем вас. Приходите, убедитесь, связывайтесь, знакомьтесь с новыми предпринимателями», – призвал к сотрудничеству Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин призвал татарских предпринимателей из регионов России и зарубежных стран еще больше укрепить связи с бизнесом Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мечтала стать крупной бизнесвумен»

Довольно много было среди участников и молодежи. Еще до начала форума организаторы обещали, что молодые предприниматели составят одну треть участников. Самому младшему из них 24 года, он из Башкортостана. А самому старшему участнику форума больше 80 лет, он из Мордовии.

На форум приехали в основном мужчины, но можно было заметить и представителей прекрасного пола. Одна из таких – индивидуальный предприниматель из Мурманской области Лилия Тарзимина. Она родом из Казани, в Мурманск уехала 13 лет назад за мужем-военным. На новом месте Лилия открыла кондитерский цех, который в том числе производит татарские национальные блюда.

«Со многими познакомилась, взяла номера телефонов. Знание татарского языка помогает и в Мурманске. Среди руководства есть татары, очень хорошо при общении с ними. Вообще с татарами работать приятно», – рассказала предпринимательница.

«Мы готовим торты, пироги, чак-чак, сладости. Продаем через рестораны, кафе. В основном используем ручной труд. Это очень тяжело, поэтому решили обзавестись производственным оборудованием. Собираемся со своей продукцией выходить на торговые сети», – поделилась она планами.

Лилия Тарзимина открыла кондитерский цех, который в том числе производит татарские национальные блюда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лилия также рассказала, что в Мурманске они стремятся дать своим дочерям воспитание на основе татарских традиций.

«Еще студенткой Казанского финансово-экономического института я делала свои первые шаги в предпринимательстве. Мечтала стать крупной бизнесвумен, но вышла замуж и увезла свои мечты в Мурманск. Теперь у нас растут две дочери. Мы решили, что надо привить им татарский менталитет, местный менталитет нам никак не подходит. Решили начать с себя. Очень старались говорить с ними на родном языке, научить готовить татарские национальные блюда, воспитывать их в наших традициях. И по религии начали с себя. Старались подавать им пример. Сейчас они и в школе выражают свою позицию», – сказала участница форума.

«В бизнесе легче, если владеешь и татарским, и русским»

Молодой предприниматель из Татарстана Ринат Исламов поделился своими наблюдениями – он считает, что в Татарстане работать в сфере бизнеса легче, если человек знает татарский и русский языки.

«Татарстан намного впереди по сравнению с другими регионами России. Это не только в государственной сфере, но и в сфере внутреннего бизнеса. В Татарстане очень хорошие условия для бизнеса. А если знаешь два языка – татарский и русский, то еще удобнее. Потому что в Татарстане с 70 процентами людей надо говорить по-татарски. А если знаешь два языка, еще лучше», – говорит предприниматель.

Ринат Исламов считает, что в Татарстане работать в сфере бизнеса легче, если человек знает татарский и русский языки Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Ринат Исламов считает форум «Деловые партнеры Татарстана» местом, где на международном уровне налаживаются связи между татарскими предпринимателями. «Думаю, что в будущем эти связи принесут свои плоды. Мы здесь обмениваемся контактами, в то же время повышаем уровень своего мышления. Я, например, познакомился с коллегами из Турции, Казахстана, Узбекистана», – рассказал он.

«Татарский предприниматель должен всегда стремиться вперед»

Рамиль Лотфуллин из Чебоксар на своем примере объяснил, что татарским предпринимателям важно держаться самых передовых идей и технологий. Свой бизнес он основал в 1990 году. Начинал в Альметьевске. В последнее время занимается в сельскохозяйственной отрасли.

«В сезон выводим около 1 миллиона гусят, продаем фермерским, крестьянским хозяйствам, населению. Свою продукцию мы поставляем по всей России, а также в Азербайджан и Казахстан. В этом бизнесе я уже 21 год, самые сложные были первые два-три года, требовалось завоевать рынок.

Рамиль Лотфуллин из Чебоксар на своем примере объяснил, что татарским предпринимателям важно держаться самых передовых идей и технологий Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Наше предприятие знают и в Венгрии, во Франции. Не скажу, что этот бизнес очень популярен среди русских в Чебоксарах, гусятину преимущественно едят татары. У нас, по сути, больше работают татары. Есть коллеги в Татарстане, Башкортостане. В бизнесе среди татар активистов больше.

Мы стараемся всегда идти первыми. Тот, кто впереди, всегда имеет преимущества. Если мы делимся своими знаниями, значит, сами должны получать уже новые знания, расти, развиваться. Для нас это большой стимул для будущего. Мы стараемся отвечать на волнующие наших коллег вопросы, мы открыты для сотрудничества.

Форум “Деловые партнеры Татарстана” помогает заводить новые знакомства, наладить связи, увидеть опыт коллег. Это, безусловно, полезная площадка. Хотелось бы, чтобы участвующие здесь представители бизнеса в дальнейшем заполняли свободные места на рынке. В Татарстане специалисты хорошо работают, есть поддержка, здесь много возможностей для построения бизнеса. Остальные республики “спят”. Я считаю, что Татарстан – в лидерах. В республику должны вкладываться инвестиции, этим экономика идет вперед», – поделился Рамиль Лотфуллин.

«У татар издавна просвещение и меценатство шли рука об руку»

Член Национального совета «Милли шура», представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин напомнил о традициях меценатства среди татар.

«Татары – люди деловые, хваткие, старательные, работы не боятся. Это проявляется во всех отраслях промышленности. Наших соплеменников очень много в нефтедобыче, машиностроении, сельском хозяйстве, и они своим трудом развивают эти отрасли. Значит, и вклад татар в экономику, и объемы налогов в Башкортостане тоже значительные.

Альфред Давлетшин напомнил о традициях меценатства среди татар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особенность этого форума в том, что здесь собираются люди бизнеса, однако в основе всего этого все равно лежат вопросы сохранения языка, религии, наших культурных традиций. Даже те, кто не очень хорошо знает свой родной язык, чувствуют себя здесь в родной среде, как в большой семье.

Хочу отметить, что у татар издавна образование, просвещение шли вместе с меценатством и благотворительностью. Если учителя, имамы отвечали за образование, просвещение народа, то материальную часть обеспечивали состоятельные люди среди татар. Было бы хорошо, если и сегодня наши предприниматели участвовали бы в общественной жизни, благотворительности», – выразил пожелание Альфред Давлетшин.

Такого же мнения придерживается Насим Мубараков из Омска. Он призвал коллег поддержать татарские общественные организации.

«Среди знакомых предпринимателей есть татары. Мы стараемся поддерживать друг друга. Работаем с татарскими организациями. Я считаю, что татарский бизнес по возможности должен помогать общественным организациям. Надо взять их под свое крыло», – поделился он.

«Живу в Кемерово, бизнес веду в Казани»

Предпринимателя из Литвы Шамиля Гумерова застали во время разговора с коллегой из Кемерово Маратом Калимуллиным. Марат эфенде похвалил собеседника: «Вот с такими, как он, работать можно».

Шамиль Гумеров занимается логистикой. На форум приезжает каждый год, а формат нынешнего ему особенно понравился. «На форуме нахожу полезные связи, друзей. Формат в этом году особенно понравился: деловой, продуманный, направленный на создание деловых связей», – говорит он.

Шамиль Гумеров из Литвы занимается логистикой. На форум приезжает каждый год Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Шамиль Гумеров в будущем хотел бы организовать курсы по изучению татарского языка.

«В семье мы общаемся на русском, потому что жена у меня русская, дети тоже по-татарски не говорят. Я сам, хотя не читаю на родном языке, фильмы смотрю. Хотел бы создать курсы татарского языка для взрослых и детей. И для меня самого было бы полезно. Я сам окончил Российский исламский университет. Есть связи со специалистами, с их помощью хочу реализовать это дело», – рассказал предприниматель.

А Марат Калимуллин, хоть и приехал из Кемерово, родом оказался из Апастовского района Татарстана. Работает в сфере туризма. «Видели маленькие экскурсионные машины в Казанском кремле? Это наши», – отметил он.

«Хоть живу в Кемерово, бизнес веду в Казани. Слава богу, успешно. Для татарских коллективов экскурсии проводим бесплатно. Желающих стать гидами на татарском языке обучаем бесплатно. Хотелось бы сделать и другие маршруты на татарском», – говорит Калимуллин.

Он признался, что в Кемеровской области татарская национальная жизнь практически отсутствует. «Таких проектов там нет. Там татар нет. Татарское население есть, но нет организованной татарской жизни. Среди молодежи вы не найдете таких искренне работающих, как я. Я и сам переживаю. Нет потребности в изучении языка», – рассказал предприниматель.

«Хотя татар в Тюмени немного, мы поддерживаем друг друга»

Предприниматель из Тюмени Ринат Гайсин впервые в своей жизни выступил на татарском. В конце сказал: «Надеюсь, вы поняли мое выступление», на что зал ответил дружными аплодисментами.

Компания Рината Гайсина занимается производством теплоизоляционных материалов. Он планирует наладить производство в Лаишевском районе Татарстана. Строительство нового завода уже согласовано с руководством района.

Предприниматель из Тюмени Ринат Гайсин впервые в своей жизни выступил на татарском Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предки бизнесмена – из Татарстана, в начале XX века они переехали в Сибирь. Ринат родился в Тюмени, учился в русской школе, а родной татарский выучил благодаря поездкам на каникулы в деревню к дедушке и бабушке.

Ринат Гайсин также рассказал об активном участии в национальной жизни Тюменской области.

«Хотя в Тюмени татар не очень много, мы поддерживаем друг друга. Есть ребята, которые занимаются предпринимательством. Стараемся помогать в проведении Сабантуев, находимся на связи с мечетями, в месяц Рамадан проводим ифтары», – рассказал он.

«Самаре нужна еще одна татарская школа»

Уже в очереди в гардероб разговорились с предпринимателем из Самары. Ленар Сабиров занимается установкой автоматических ворот. Форум «Деловые партнеры Татарстана» он сравнил с неким маяком, дающим направление. Ленар Сабиров еще и председатель Татарской национально-культурной автономии в Самаре. «Специальные форумы для предпринимателей, безусловно, нужны. Я сам стараюсь работать с татарами, они в приоритете. Конечно, приходится работать с людьми разных национальностей», – улыбается он.

По словам предпринимателя, татары в Самаре в последние годы все активнее включаются в национальную жизнь. Знаменитая татарская школа «Яктылык» пользуется популярностью, но татары Самары нуждаются в еще одной школе. «Я считаю, что одной школы для татар Самары недостаточно, надо открыть еще», – говорит Ленар Сабиров.

Авторы: Гульнар Гарифуллина, Гелюза Ибрагимова, Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского