«Татары исполняют свой долг с честью»: над Артемовском появился флаг Татарстана

Артемовск сейчас полностью освобожден от нацистов и находится под контролем России, но ожесточенные бои оставили свой след

Фото предоставлено бойцами

«Флаг Татарстана мы привезли с собой, как напоминание о Родине»

Артемовск сейчас полностью освобожден от нацистов и находится под контролем России, но ожесточенные бои оставили свой след – некоторые дома превратились в руины, на улицах видны воронки от взрывов. Мирных жителей в Артемовске нет. Сейчас в городе находятся только российские военные, включая бойцов из Татарстана.

Идея установить флаг на самое высокое сооружение в городе принадлежит бойцу с позывным Барс и его сослуживцу, который попросил не указывать в материале его имя и позывной. С последним нам удалось пообщаться лично.

«Флаг Татарстана передал моему начальнику председатель союза десантников Татарстана Юрий Суворов в одной из поездок к нам с гуманитарной помощью. Мы всегда возили его с собой, как напоминание о Родине. И вот нам пришла идея повесить его в самой высокой точке города, чтобы все знали, что Татарстан не остался в стороне и причастен к освобождению Артемовска. Так мы обозначили свое присутствие», – рассказал офицер из Татарстана.

Прежде этот флаг висел в месте дислокации их подразделения, но сейчас ему нашли лучшее применение, считает боец.

Было решено установить триколор Татарстана на вышку сотовой связи Фото предоставлено бойцами

«С нами служат порядка 15 татарстанцев, офицеры и выпускники казанских военных учебных заведений»

Было решено установить триколор Татарстана на вышку сотовой связи. Взобраться туда было не сложно, на сооружении сохранилась лестница, признался военный.

«С нами служит порядка 15 татарстанцев, есть и офицеры, и выпускники казанских военных учебных заведений. Всегда есть с кем поговорить на родном языке», – смеется боец.

Он поделился, что треугольники им с родной земли, увы, не привозят – слишком большое расстояние, все испортится в дороге, зато привозят чак-чак. Но в целом, подчеркнул военный, с продовольствием проблем нет. В этом помогают в том числе и волонтеры, которые, помимо прочего, обеспечивают военных коптерами и всей необходимой техникой.

«Победа обязательно будет за нами! Мы вернемся только с победой, Алла Бирса! Пусть родные дождутся нас и держат за нас кулачки!», – сказал собеседник агентства.

«У нас одно желание – искоренить нацизм в Украине и вернуться с победой»

Установив флаг, военные сняли видео с коптера и записали видеообращения для своих земляков, на котором Барс на родном языке подбодрил жителей республики.

«Дорогие татарстанцы! Я ушел на войну из Казани по своему желанию. В настоящее время служу в десантной бригаде. Наш долг – охрана города Артемовск. Мой начальник – также житель Татарстана, из Высокой горы. Он поручил мне установить флаг Татарстана на самой высокой точке города. Татары исполняют гражданский долг с честью вместе с представителями других народов. У нас одно желание – искоренить нацизм в Украине и вернуться с победой к родным живыми и здоровыми. И это желание будет исполнено», – заявил Барс.

Артемовск – город в Донецкой народной республике, который до 1924 года назывался Бахмут. Он был освобожден российскими военными 20 мая этого года. Бои за город длились с августа 2022 года.

СМИ сообщали, что город восстановят после того, как военнослужащие проведут полное разминирование. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял «РИА Новости», что «страшных» разрушений в городе нет.

«Когда город будет освобожден, мы составим план. Я там побывал, посмотрел степень разрушения: там есть разрушения, город похож на Мариуполь, но сказать, что там какие-то страшные разрушения, что город весь разрушен – нет, я так не скажу. Город вполне возможно восстановить. Мы уже сейчас примерно представляем бюджет, намечаем план действий. Когда оперативная обстановка позволит, мы будем его восстанавливать», – приводит слова Хуснуллина издание.