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«Татары года»: выбираем самого активного среди молодежи
Всемирный форум татарской молодежи совместно с порталом «Миллиард.Татар» предлагают выбрать самого активного татарина или татарку среди молодежи.
Любой желающий может отдать свой голос за понравившегося им кандидата.
В шорт-лист вошли программист Тимур Чиняев, IT-специалист Сайдаш Мифтахов, один из основателей онлайн-школы татарского языка SkyTat Данил Идиятуллин, директор музея Салиха Сайдашева Айдар Ахмадиев, координатор «Штаба татар Москвы» Гульнара Яруллина, дирижер Айдар Ниязов, художник Гузель Хайбуллова, заведующий музеем истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш.Камала Айдар Шайхин, архитектор Джамиля Хуснутдинова и татарский активист Йосыф Шангараев.
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