«Татары года-2025»: главный приз в Челябинск, награды Калимуллиной и Гатиятулину

В Присутственных местах Казанского Кремля прошла церемония награждения рейтинга «Татары года – 2025» от «Миллиард.Татар». Кто стал обладателем 23 титулов, чем удивляли гостей организаторы – в репортаже «Татар-информа».





Гостей церемонии в Присутственных местах Казанского Кремля встретили национальными татарскими угощениями

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Награды вне конкурса: филологи, спортсменки, общественники

Гостей церемонии в Присутственных местах Казанского Кремля встретили национальными татарскими угощениями, установили в холле зала стойку с литературой на татарском языке и даже подготовили поединок на мечах от реконструкторов.

Будущие победители начали собираться чуть заранее, на многих можно было заметить национальные элементы одежды, что еще раз напоминало о статусе и важности мероприятия.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов наградил пятерых победителей молодежного совместного проекта «Миллиард.Татар» и лагеря «Идель» – чтецов дастана «Идегей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, перед началом церемонии главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов наградил пятерых победителей молодежного совместного проекта «Миллиард.Татар» и лагеря «Идель» – чтецов дастана «Идегей».

Церемонию начал небольшой лекцией главный редактор проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев. Он в своем выступлении сделал акцент на роли реки Идель – Волги в истории народов и предложил в 2026 году уделить особое внимание этой теме.

Церемонию начал небольшой лекцией главный редактор проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первые награды были вручены вне конкурса – тем, кого редакция решила отметить вне зависимости от голосования в номинации «Без булдырабыз». Был отмечен труд филолога-тюрколога, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Татарстан Хатипа Миннегулова, основателя сети быстрого питания «Тюбетей» Султана Сафина, руководителя оренбургской татарской молодежной организации «Бергә» Ильфата Батыршина, руководителя татарской молодежной организации «Чак-Чак» Пермского края Рената Ибатуллина, кандидата филологических наук, руководителя проекта «Татар ядкарьләре» Фанзили Завгаровой, а также чемпионки России, чемпионки мира, олимпийской чемпионки по фигурному катанию, мастера спорта международного класса, заслуженного мастера спорта России, кавалера ордена Дружбы Алины Загитовой.

Алина Загитова: «Спасибо, что так высоко оцениваете мой вклад в развитие Республики Татарстан. Я буду и дальше делать все возможное, чтобы продвигать родную культуру и народ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Всегда волнуюсь, поднимаясь на эту сцену. Спасибо, что так высоко оцениваете мой вклад в развитие Республики Татарстан. Я буду и дальше делать все возможное, чтобы продвигать родную культуру и народ. Продолжу делать классные и нужные проекты. В позапрошлом году мы сделали шоу «Хранители времени», хотим его показать и в следующем году», – отметила Алина Загитова.

Она напомнила, что в будущем году в Казани откроется Центр фигурного катания ее имени, где будут заниматься дети. Загитова обещает сделать все возможное, чтобы в спорте республики зажглись новые звезды.

«Народный татарин года» живет в Челябинске

Титул «Народного татарина года» получил руководитель Национальной автономии татар в Челябинске Виталий Бадретдинов. Награду ему вручил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

«Аллах нам дал большие возможности. Я не говорю, что мы стали центром Исламского мира, но сегодня Татарстан и наш руководитель находимся в гуще событий. Что бы ни случилось, нам нужно, всем народам, проживающим в республике и имеющим к ней отношение, держаться вместе. Вместе нас действительно миллиард», – обратился с речью ко всем собравшимся в зале Рифкат Минниханов, дав свое толкование проекта «Миллиард.Татар».

Титул «Народного татарина года» получил руководитель Национальной автономии татар в Челябинске Виталий Бадретдинов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Виталий Бадретдинов рассказал «Татар-информу», что их организация занимается сохранением и популяризацией татарской культуры в Челябинской области, и поделился своими планами в совершенствовании татарского языка.

«Было очень приятно, что нас заметили и отметили в этом рейтинге. В Челябинской области мы занимаемся сохранением татарской культуры. Начали со спорта. В составе автономии – спортсмены и малые и средние предприниматели. Мы начали проводить языковые курсы в формате разговорного клуба, а также стараемся формировать новых молодых лидеров», – рассказал он.

«Татаркой года» признали народную артистку Республики Татарстан Эльмиру Калимуллину Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В номинации «Татарин года» победителем стал главный тренер ХК «Ак Барс» Анвар Гатиятулин, а «Татаркой года» признали народную артистку Республики Татарстан Эльмиру Калимуллину.

«Для меня быть татаркой большое счастье, норма жизни, традиции, история, культура, язык и неистовое желание популяризации. Я выросла в татарской семье. Мой ребенок владеет и татарским, и русским языком. Стараюсь через свое творчество объединять людей вокруг татарской культуры», – поделилась певица с агентством.

Она также выступила перед гостями церемонии, спев песню на татарском языке.

На церемонии номинации были разбиты на группы, каждую из которых награждал один из видных деятелей Татарстана. Среди них был и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татары – очень многочисленный народ, они есть практически везде»

Рейтинг «Татары года» включает 23 номинации, охватывающие самые разные сферы жизни татар: от «Песни года» и «Спортсмена года» до «Языкового проекта» и «Лучшего татарского ресторана». Участников рейтинга определяют эксперты, а выбирают победителей – читатели. Всего в голосовании в этом году приняли участие более 115 тыс. человек.

На церемонии номинации были разбиты на группы, каждую из которых награждал один из видных деятелей Татарстана. Среди них были муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов и депутат Госсовета РТ и генеральный директор ТРК «Новый век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Рахима Хайрова преподает татарский язык в одной из самарских школ, а известность ей принес креативный подход к созданию формы у первоклашек Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Интересная история у победительницы в номинации «Учитель татарского языка» Рахимы Хайровой. Она преподает татарский язык в одной из самарских школ, а известность ей принес креативный подход к созданию формы у первоклашек.

«Я обычный учитель татарского языка из Самары. У каждого класса нашей школы есть своя форма. Мы решили, что у нас это будут жилеты с татарским орнаментом. Когда мы выходили на линейку, кто-то снял и выложил в Интернет. Видео набрало более 1 млн просмотров», – рассказала она корреспонденту агентства.

Лучшим брендом был признан Sultan Saliev. Султан Салиев был очень польщен наградой и заверил, что элементы татарского костюма встречаются в музеях по всему миру Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Продолжая тему татарской национальной одежды – лучшим брендом был признан Sultan Saliev. Султан Салиев был очень польщен наградой и заверил, что элементы татарского костюма встречаются в музеях по всему миру.

«На протяжении очень многих лет я популяризирую татарскую культуру через костюмы. Только за этот месяц я был в Калмыкии, Киргизии, Санкт-Петербурге. Татары – это очень многочисленный народ, они есть почти везде. Народный костюм – главный источник любого дизайнера. Когда я приезжаю в другую страну и хожу по музеям, я обязательно вижу что-то татарское: вышивку, элемент и так далее. Периодически я покупаю в иностранных магазинах татарские украшения», – улыбнулся дизайнер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

