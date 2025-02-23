Татары-герои: девятеро повторивших подвиг Александра Матросова

23 февраля 1943 года в бою за освобождение деревни Чернушка Псковской области рядовой Александр Матросов заслонил собой амбразуру вражеского дзота и сберег тем самым жизни своих товарищей, бегущих в атаку по заснеженному полю. О военнослужащих-татарах, совершивших подобный подвиг, – в материале известного поисковика и журналиста Михаила Черепанова.





Александр Матвеевич Матросов

Предшественники Матросова

По официальной версии, Александр Матвеевич родился 5 февраля 1924 года в Днепропетровске. Но в архиве ЗАГСа там такого человека не нашли. Потому существует версия, что родился он в селе Кунакбаево Учалинского района Башкортостана, а его настоящее имя – Шакирьян Юнусович Мухамедьянов.

Матросов был мобилизован по своей личной просьбе Кировским РВК Уфы в сентябре 1942 года. Был стрелком-автоматчиком 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. Но звание Героя Советского Союза А. М. Матросов получил лишь 8 сентября 1943 года. С тех пор всех солдат, закрывших своим телом вражеские огневые точки, стали называть матросовцами. Но был ли он первым, кто совершил такой подвиг?

Первым на вражескую амбразуру, спасая атакующих товарищей от шквального огня, еще 24 августа 1941 года лег политрук танковой роты 28-й танковой дивизии Александр Константинович Панкратов. Было это в боях под Новгородом. И хотя звание Героя Советского Союза ему было присвоено уже в марте 1942 года, о его подвиге не написали центральные газеты и не упомянул Сталин.

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И таких «незамеченных» героев было 55. Они бросались на амбразуру дзота еще до Матросова: 8 человек в 1941 году и 37 – в 1942-м. И лишь 14 из них отмечены высоким званием Героя посмертно.

Морпех на высоте Долгая

Среди тех, кто совершил такой подвиг, автору этих строк удалось найти пока девять татар.

7 августа 1943 года в атаке на вражескую амбразуру дзота погиб краснофлотец, разведчик 143-го отдельного батальона морской пехоты 1331-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии Сайфулла Гайфуллович Юсупов. Посмертно он награжден орденом Отечественной войны I степени.

Судя по наградному листу, Сайфулла Юсупов родился 10 октября 1912 года в селе Салихово Чишминского района Башкортостана. В 1942 году мобилизован Чишминским РВК, с июля 1942-го сражался на Северо-Кавказском фронте. Был кандидатом в члены ВКП(б).

Добровольно вызвался идти с полковыми штурмующими группами в атаку на дзот на высоте Долгая близ Новороссийска. С криками «За Родину! За Сталина!» он вырвался вперед и забросал гранатами противника. Когда кончились гранаты, вел меткий огонь из автомата. Собрав гранаты в траншее противника, участвовал в отражении контратак румын. Лично уничтожил четверых гитлеровцев. В бою за овладение дзотом погиб от осколка вражеской гранаты.

На западном берегу реки Миусс

19 августа 1943 года в бою за освобождение села Петрополье Матвеево-Курганского района Ростовской области шагнул в бессмертие татарин из Казахстана Абдулла Салимов. Посмертно он был представлен к званию Героя Советского Союза 1 ноября 1943 года командиром 902-го стрелкового полка майором Арефьевым. В наградном листе записано:

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«1917 года рождения, мобилизован Казанским ГВК Татарской АССР в сентябре 1938 г. Комсомолец. Участвовал в боях уже с июня 1941 г. Прошел славный боевой путь от Волги до Миусса. Пулеметчик 902 стрелкового полка 248 стрелковой дивизии. 19 августа 1943 г. в составе взвода участвовал в прорыве укрепленной по последнему слову техники оборонительной линии противника на западном берегу реки Миусс. На подступах к одной из высот по нашим войскам открыл шквальный огонь пулемет из дзота. Бойцы залегли.

Салимов попрощался с товарищами, взял несколько гранат и пополз к дзоту. Гранатами ему не удалось остановить огонь пулемета. Тогда с возгласом «За честь Родины, вперед, товарищи!» Абдулла бросился к амбразуре и закрыл ее своим телом. Пулеметная очередь захлебнулась. Однополчане героя смогли выбить врага с высоты и ликвидировать опорный пункт. Наступление продолжалось».

Наградная комиссия 37-го стрелкового корпуса приказом от 10 ноября 1943 года постановила наградить Салимова орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

Герой из книги Брежнева «Малая земля»

15 сентября 1943 года при освобождении Новороссийска заслонил своим телом амбразуру врага Салахутдин Халиуллович Валиуллов.

Салахутдин Халиуллович Валиуллов

Он родился в 1903 году в селе Кляшево Тетюшского района Татарстана. Мобилизован из Баку. Был старшим сержантом, партийным организатором роты 142-го отдельного стрелкового батальона 255-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Награжден посмертно орденом Отечественной войны I степени. Его подвиг описан в книге генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева «Малая земля».

Подвиг Газинура

Первым среди татар, получившим звание Героя Советского Союза за повторение подвига Матросова, стал Газинур Гафиатуллович Гафиатуллин. Он спас товарищей, пожертвовав жизнью, 14 января 1944 года при освобождении села Овсище Великолукского района Псковской области – год спустя в том же районе, где погиб Матросов.

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Родился Газинур в селе Сугушла Лениногорского района Татарстана. Мобилизован Бугульминским РВК 22 июня 1941 года. Был кандидатом в члены ВКП(б). Сражался с первых дней войны. Был сержантом, заместителем командира отделения стрелковой роты 20-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии 22-й армии. В наградном листе его подвиг описан так:

«При наступлении роты на с. Овсище Гафиатуллин с отделением первым ворвался в нее, забросал гранатами дзот противника, выжившего гитлеровца взял в плен. Поднял бойцов в атаку, но огонь открыл другой дзот. Тогда Газинур подполз к нему и бросил гранату. Пулемет продолжал стрелять. Сержант броском подбежал к дзоту и закрыл его амбразуру своим телом. Село было освобождено».

Бой в Кировоградской области

8 февраля 1944 года при освобождении села 2-я Милюковка Петровского р-на Кировоградской области Украины совершил свой подвиг Кутдус Габдрахманович Габдрахманов. Он родился в 1908 году в Менделеевске. До войны работал на Бондюжском химзаводе. Мобилизован Бондюжским РВК в 1930 году.

Кутдус Габдрахманович Габдрахманов

В журнале боевых действий 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской дивизии сказано: «…Гвардии старший лейтенант, командир роты Габдрахманов пал смертью храбрых в боях с фашистскими захватчиками в Кировоградской области. Он бросился к амбразуре дзота противника и закрыл ее своим телом».

О посмертном награждении никаких сведений мне найти не удалось.

Прорыв на линии Дудчаны – Рядовое

8 марта 1944 года при освобождении села Дудчаны Бериславского района Херсонской области Украины подвиг Матросова совершил Миннигали Хабибуллович Губайдуллин. Он стал вторым среди татар, награжденных за этот подвиг званием Героя Советского Союза. Звание присвоено по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года.

Миннигали Хабибуллович Губайдуллин

Родился Миннигали 8 марта 1921 года в селе Уршакбашкарамалы Миякинского района Башкортостана в татарской семье. В наградном документе назван башкиром. Год рождения там также указан ошибочно. Судя по документу, Губайдуллин мобилизован Миякинским РВК в 1942 году. С июня 1942-го служил на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. Имел два ранения. Был кавалером ордена Красной Звезды, гвардии лейтенантом, командиром пулеметного взвода 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении украинского правобережья реки Днепр, городов Берислав и Херсон.

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При прорыве оборонительного рубежа противника от д. Дудчаны до д. Рядовое наши войска были встречены шквальным огнем из дзотов на кургане. Губайдуллин подполз к дзоту вплотную. И хотя был смертельно ранен, смог доползти до амбразуры и закрыть ее собой. Поднявшийся в атаку взвод уничтожил две другие огневые точки противника и овладел курганом. Полк получил возможность окружить фашистов, и те отступили.

«Ворвались в Центральный поселок»

23 июня 1944 года в бою за освобождение поселка Осинторф Оршанского района Витебской области Белоруссии погиб в поединке с немецкой огневой точкой Бари Ганиевич Шавалиев.

Он родился в 1925 году в деревне Нижний Тимерлек Рыбно-Слободского района Татарстана. Мобилизован Кзыл-Юлдузским РВК 7 января 1943 года. Был гвардии старшим сержантом, командиром отделения 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии.

При прорыве обороны противника у острова Юрьев отделение Шавалиева первым проникло в его траншеи. Истребив 15 гитлеровцев, гвардейцы ликвидировали все огневые точки и ворвались в Центральный поселок. Но сам командир в том бою погиб.

Посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени.

Озеро Толвоярви в Суоярвском районе Карелии

27 июля 1944 года на восточном берегу озера Толвоярви в Суоярвском районе Карелии стал навечно матросовцем Нух Идрисович Идрисов.

Нух Идрисович Идрисов

Родившийся в 1918 году в деревне Битлянгур Кукморского района Татарстана, Нух еще в 1938 году был мобилизован Таканышским РВК. Был членом ВКП(б). Будучи лейтенантом, командиром взвода 1070-го стрелкового полка 313-й Петрозаводской Краснознаменной стрелковой дивизии, в бою на высоте 156,7 он поднял свой взвод в атаку и взял ее. Но на следующей высоте 216,0 у финнов уже был дзот. Чтобы дать возможность своим бойцам продолжить наступление, лейтенант Идрисов закрыл своим телом огневую точку.

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И хотя командир 313-й дивизии полковник Цыганков представил его к званию Героя Советского Союза, награжден Идрисов орденом Отечественной войны I степени.

«Своим телом закрыл амбразуру румынского дзота»

Последним в этом списке матросовцев-татар стал Хафиз Зарипович Зарипов. Будучи командиром пулеметного расчета 10-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона Николаевского укрепрайона 3-го Украинского фронта, в ночь на 22 августа 1944 года при форсировании Цареградского гирла (пролива) Днестровского лимана у села Затока Одесской области Украины он первым со своим расчетом высадился на вражеском берегу. Своим телом закрыл амбразуру румынского дзота.

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Родился герой в 1906 году в селе Новый Баллыкуль Алькеевского района Татарстана. Мобилизован Куйбышевским РВК города Горький. 28 октября 1943 года был в первый раз представлен к званию Героя. Награжден орденом Красного Знамени. После повторения подвига Матросова 28 августа 1944 года награжден орденом Отечественной войны I степени.

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Всего за годы Великой Отечественной войны, судя только по опубликованным данным, подобный подвиг совершили более 400 граждан СССР. И лишь 158 из них получили звание Героя Советского Союза.

Можно спорить о справедливости понятия «подвиг Матросова», но несомненным остается одно: все, кто пожертвовал собой ради жизни соотечественников в боях за Родину, достойны памяти потомков. Уверен, что о подвиге некоторых из перечисленных выше героев не знают даже их односельчане. Согласитесь, что увековечить их имена и помнить о них должны хотя бы на малой родине, и не только по памятным датам.