Татары Екатеринбурга возложили цветы к памятнику Мусы Джалиля

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Сегодня, в день 117-летия со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, во многих городах России проходят памятные мероприятия в его честь. Татары — жители Екатеринбурга возложили цветы к памятнику поэта.

Заместитель постоянного представителя Татарстана в Свердловской области Фавия Сафиуллина рассказала, что татары собираются у памятника поэту-герою второй год подряд.

«В 2021 году при поддержке Республики Татарстан были изготовлены два бюста Мусы Джалиля, один из которых установили в городе Серове. Открытие памятника было большим праздником. В Екатеринбурге открыт первый памятник татарину. Стало доброй традицией два раза в год, 15 февраля (в день рождения — прим Т-и) и 25 августа (в день гибели — прим Т-и), возлагать цветы к памятнику», — сказала она.

Главный редактор газеты «Мадани Жомга» Вахит Имамов, присутствовавший на церемонии возложения цветов, вспомнил Мусу Джалиля и его сподвижников.

«Муса Джалиль еще не снискал себе должной славы. Памятники, посвященные ему, разошлись бы по России, как лес. Проделана огромная работа по возвращению имен героев», — сказал он.

На мероприятии также прозвучали стихи Мусы Джалиля.

