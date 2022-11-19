Татары Донбасса: фонарь Хади Такташа, внедрение «яналифа» и «Шахта кое»

История татар полна загадок, на которые еще предстоит ответить. Одна из них – причина расселения татарского народа по разным уголкам России. Татары живут от севера до юга страны, и когда-то одной из крупнейших была татарская община Донбасса.

На вопрос, как на Донбассе появилась одна из самых больших татарских общин и какова ее история, попытались ответить исследователи Национального музея Республики Татарстан в рамках выставки «Донбасс – сердце России».

История в закромах музея в Казани

Можно сказать, что идея проекта появилась совершенно случайно. Дело в том, что в коллекции музея был найден плакат 1920-х годов «Донбасс – сердце России», после чего исследователи музея попытались найти связь между Татарстаном и Донбассом. Дополнительным стимулом к исследованию послужила информация от внука Назиба Жиганова о том, что его дед выезжал на Донбасс в культурно-рабочие поездки, как и большая часть татарской интеллигенции того времени – это Хади Такташ, Тази Гиззат, Салих Сайдашев и др.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благодаря находке в фондах музея удалось найти около 130 экспонатов о татарской диаспоре в Донбассе и ее связи с Поволжьем – это письма, газеты, плакаты и отрывки культурных произведений раннего периода существования СССР. С помощью этих находок и удалось установить связь между прошлым и будущим, а также вскрыть интересные факты о Татарстане в период 1920-х годов.

Переселение народов

Татары на Донбассе появились не случайно. Дело в том, что, согласно источникам, первые свидетельства о татарах с Поволжья датируются серединой XIX века, когда на территории современного Донбасса были найдены огромные залежи угля. Достаточно быстро этот регион начал осваиваться царским правительством и частными структурами, которые создали новые рабочие места.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В те далекие времена многие крестьяне отправлялись в отдаленные от дома регионы России на сезонные заработки, по истечении которых могли остаться на новом месте, и татары Поволжья были не исключением. Именно из-за подобной эмиграции и появились крупные татарский общины в центральных регионах России, как, например, в городе Подольске, и с Донбассом была такая же история. Но если в Подольске татары трудились на заводах, то в Донбассе – на угольных шахтах. На сегодняшний день исследователям известно о том, что подавляющая часть татар в Донбассе – это татары из Поволжья.

«Синяя шаль» и «Песнь шахтеров»

С середины XIX века и вплоть до 1920-х годов о жизни татар в Донбассе ничего не было известно, однако ситуация начинает меняться с приходом новой власти. В период ранней власти большевиков была поставлена цель по консолидации национальных меньшинств на всей территории России.

Фото: © «Татар-информ»

Для культурно-просветительской деятельности из ТАССР начинают отправлять представителей интеллигенции, которые должны были наладить культурную работу среди татарской диаспоры. Творческие поездки были связаны еще и с личными мотивами. Так, некоторые из представителей татарской интеллигенции работали на шахтах, чтобы прочувствовать тяжелый быт шахтеров для перенесения этого опыта на страницы своих произведений. Из материалов фонда стало известно, что Хади Такташу в благодарность за его творчество татарские шахтеры подарили фонарь, который он хранил и который сохранился до наших дней в материалах фонда Национального музея РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многие представители татарской интеллигенции хотели описать жизнь обычных татар на далеких от Волги землях. Известно, что с подобной целью Тази Гиззат отправился на Донбасс и создал историографическое произведение «Путевые заметки по Донбассу», в которых отражена жизнь татар в Донбассе и их культурные особенности. Благодаря работе Тази Гиззата, Шарифа Камала и Хади Такташа удалось зафиксировать на бумаге этнографические памятники татар того региона – это «Синяя шаль» и «Песнь шахтеров».

Фото: © «Татар-информ»

«Донбасс эшчесе» и апробация «яналифа»

В начале 1920-х годов большая часть татарского населения Донбасса не знала русского языка, что отрывало ее от культурного и политического контекста того времени. По указу большевиков для решения проблемы из ТАССР начали прибывать деятели культуры, которые ставили перед собой задачу по интеграции татар Донбасса в новое общество, но при этом с сохранением национальных особенностей. Известно, что к началу 1920-х годов для татар начинается издаваться газета «Донбасс эшчесе» («Донбасский рабочий»), которая в 1930-х годах была переименована в «Пролетарий».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Данная газета издавалась на «яналифе» и своим существованием решала сразу две задачи – это повышение культурного просвещения на месте, связи с ТАССР и реализации плана большевиков на переход к латинскому письму. Латинское письмо позволило в достаточно короткий срок решить проблему с безграмотностью, потому что татарам не приходилось учить кириллицу: они сразу начинали читать новый алфавит, который был выведен из старого арабского шрифта. Газета была близка и понятна обычному рядовому шахтеру-татарину, ведь редактор газеты Максуд Сюндюкле сам был шахтером, который сумел получить образование журналиста и попасть в редакцию газеты «Донбасс эшчесе».

Фото: © «Татар-информ»

Помимо газеты для татар создаются культурные кружки – театральные, политические, а также общество для женщин-пролетариев. Известно, что Ахмет Файзи, который работал учителем на Донбассе, организовал для молодежи общество «Друзья театра», в которое мог прийти любой желающий. Кружок ставил пьесы на актуальные политические и социальные темы того времени, а также поддерживал связь с театральным сообществом ТАССР. Известно, что в 1927 году татарский театр после получения статуса академического отправился на гастроли в Донбасс. Данные гастроли ставили перед собой цель по налаживанию связей с татарскими театральными организациями и общинами по всей советской России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продолжение следует...

1920-е годы можно назвать рассветом татарской диаспоры в Донбассе. Именно в этот период они выходят из культурной изоляции и начинают активно включаться в политическую и культурную жизнь СССР. Известно, что к 1930 году численность татарского населения на Донбассе достигала 40 тысяч человек. На данный момент нам известно только о культурной жизни татар в этом регионе, ведь данная тема начала исследоваться относительно недавно.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почти ничего не известно о жизни татар в этом регионе во время Великой Отечественной войны, что сейчас пытается исправить Музей-мемориал Великой Отечественной войны, который активно изучает документы и налаживает связи с культурными представителями Донбасса. Достаточно мало известно о жизни татар в Донбассе во второй половине XX века. Из тех находок, которые хранятся в фонде Национального музея, стало известно, что культурная связь не была утрачена и комсомол из Татарстана активно принимал участие в разработке новых угольных месторождений и работах на заводах. Многие факты нам до сих пор не известны, но сотрудники Национального музея уверили, что работа по данному направлению будет продолжаться и в дальнейшем планируется изучение других татарских общин на территории Российской Федерации.

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»

