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Татары Чеченской республики планируют провести первый за последние 20 лет Сабантуй
На пленарном заседании XII Всемирного схода предпринимателей татарских сел принял участие руководитель татарского общества станицы Гребенская Шелковского района Чеченской Республики Муслим Хайбуллин. Он рассказал о желании местных татар провести Сабантуй, который станет первым за последние 20 лет. Пленарное заседание форума проходит в ТЦ «Корстон» с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
«При поддержке правительства в станице был создан татарский национальный центр. Сейчас мы обучаем наших детей нашим танцам, песням. Планируем провести Сабантуй. Рустам Нургалиевич, надеемся, что и вы поможете реализовать эти планы. К желанию нашего народа через 20 лет вновь провести Сабантуй положительно относятся и представители правительства Чеченской Республики. Мы надеемся, что вы поможете нам в организации и проведении Сабантуя. Приглашаем и вас к нам в гости», – сказал Хайбуллин.
Рустам Минниханов ответил, что в Татарстане «помогут, только проведите».
Хайбуллин, в свою очередь, отметил усиление связей Татарстана с татарами, проживающими в Чеченской Республике.
«В этом году к нам приехала делегация во главе с зампремьер-министра РТ, председателем Национального совета “Милли шура” Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. Он встретился с татарами, проживающими в регионе, пообщался, ознакомился с деревней. Прощаясь с гостями, аксакал нашей деревни сказал: “Мы 300 лет ждали такой высокой делегации из нашей исторической Родины”. Василь Шайхразиев ответил: “Отныне вам не придется ждать 300 лет, мы будем приезжать постоянно”. Эта встреча как будто пробудила нас», – рассказал Муслим Хайбуллин.
4-6 марта в Казани прошло пленарное заседание XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Как отметил председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в съезде принимают участие 800 делегатов из 44 регионов России и 5 зарубежных стран. В этом году сход проводится совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Энже Габдуллина
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