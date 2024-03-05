Татары Чеченской республики планируют провести первый за последние 20 лет Сабантуй

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На пленарном заседании XII Всемирного схода предпринимателей татарских сел принял участие руководитель татарского общества станицы Гребенская Шелковского района Чеченской Республики Муслим Хайбуллин. Он рассказал о желании местных татар провести Сабантуй, который станет первым за последние 20 лет. Пленарное заседание форума проходит в ТЦ «Корстон» с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«При поддержке правительства в станице был создан татарский национальный центр. Сейчас мы обучаем наших детей нашим танцам, песням. Планируем провести Сабантуй. Рустам Нургалиевич, надеемся, что и вы поможете реализовать эти планы. К желанию нашего народа через 20 лет вновь провести Сабантуй положительно относятся и представители правительства Чеченской Республики. Мы надеемся, что вы поможете нам в организации и проведении Сабантуя. Приглашаем и вас к нам в гости», – сказал Хайбуллин.

Рустам Минниханов ответил, что в Татарстане «помогут, только проведите».

Хайбуллин, в свою очередь, отметил усиление связей Татарстана с татарами, проживающими в Чеченской Республике.

«В этом году к нам приехала делегация во главе с зампремьер-министра РТ, председателем Национального совета “Милли шура” Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. Он встретился с татарами, проживающими в регионе, пообщался, ознакомился с деревней. Прощаясь с гостями, аксакал нашей деревни сказал: “Мы 300 лет ждали такой высокой делегации из нашей исторической Родины”. Василь Шайхразиев ответил: “Отныне вам не придется ждать 300 лет, мы будем приезжать постоянно”. Эта встреча как будто пробудила нас», – рассказал Муслим Хайбуллин.

4-6 марта в Казани прошло пленарное заседание XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Как отметил председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в съезде принимают участие 800 делегатов из 44 регионов России и 5 зарубежных стран. В этом году сход проводится совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Энже Габдуллина