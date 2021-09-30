Фотографии предоставлены организацией «Татары Бельгии»

В минувшие выходные «Татары Бельгии» отпраздновали Сабантуй. ВОЗ совсем недавно разрешила жителям Европы собираться на праздники, поэтому традиционно летний Сабантуй прошел в сентябре, сообщает пресс-служба организации.

Организуя Сабантуй для соотечественников и коренных жителей страны, татарская община Бельгии демонстрирует духовное богатство нации, умение сохранять и передавать красивые культурные традиции, показывает сплоченность и организованность. Для многих этот праздник становится экскурсом в молодость, поводом вновь окунуться в родную культуру, а для детей — возможностью познакомиться с древними традициями, почувствовать себя батырами праздника. Состязания на лужайке рассчитаны на детей и на взрослых.

В концертной программе были представлены как народные песни, так и классика. Юная школьница Амалия зажигательно пела обожаемые «Кубәләгем», «Ай, Былы-былым», «Туган як» и затем перешла на немецкий вокал, исполнив своим нежным сопрано Voi, che sapete, арию из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта. Амалия — финалистка вокального конкурса детского радио России «Радиовидение 2021», победительница детского музыкального конкурса в Германии Jugend musiziert в номинации «Классический вокал», лауреат различных европейский музыкальных конкурсов.

Классику хореографии дополнила бельгийская школьница Амели Шмитц. Можно сказать, впервые публика в Европе увидела в этот день партию Сююмбике из балета «Шурале» Фарита Яруллина. Амели разучивала этот фрагмент в Казани, на своей исторической родине. Mастер-классы по народным танцам провел Евгений Никитин, солист театра-студии «Сайдаш» столицы Казани.

Символический титул Батыра Сабантуя и главный приз достался Александру Ренкину.