«Татары Бельгии» организовали совместный просмотр кинокомедии «Апипа»

В Бельгии прошел показ кинокомедии «Апипа» производства учреждения культуры «ТатарKино». Соотечественники из разных городов страны приехали на совместный просмотр, а затем обсудили кинокартину. Об этом сообщает пресс-служба организации Tatars in Belgium.

Продюсер Миляуша Айтуганова, выбирая подарок к 10-летию общественной организации Tatars in Belgium среди десятка национальных кинокартин, опиралась на то, чтобы соотечественникам были знакомы певцы, видеоклипы которых они видят в социальных сетях. В этом фильме приняли участие такие артисты, как Алсу Абульханова, Алина Шарипзянова, Диля Нигматуллинана, Ляйсан Махмутова. Они же часто приезжают на европейские Сабантуи. Кроме того, тем, кто следит за музыкальным и театральным миром Татарстана и Башкортостана, оказались знакомыми Фирдус Тямаев и Элвин Грей.

Перед началом просмотра на экране появилась Зульфия Валеева, которая многим знакома не столько как актриса театра им. Тинчурина, сколько по вокальному трио «ЗуЛяйЛя ». Она задала зрителям вопрос: «Сколько ролей досталось мне в этом фильме?». В финале определился правильный ответ: героини Зульфии в разных амплуа три раза принимали гастрольную труппу в своиx поселениях. Самый внимательный зритель получил в подарок туристический набор о Татарстане.

Комедия с элементами мюзикла снята таким образом, что даже не владеющие татарским языком схватывают сюжет и сопереживают героям. Кроме того, помогают субтитры на русском языке.