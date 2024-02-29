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Татары Башкортостана попросили провести Сабантуй на границе с Татарстаном
Представители татарских общественных организаций Башкортостана на встрече с руководителем региона Радием Хабировым предложили организовать Сабантуй на территории татарского историко-культурного центра «Тюменяк» и этнографического комплекса «Бабай утары» в Туймазинском районе республики совместно с районами Татарстана. Об этом сообщает издание «Миллиард.Татар».
Радий Хабиров поддержал эту инициативу. При этом он заявил, что в возглавляемом им регионе многое делается для поддержки и развития татарской культуры, языка и традиций.
Руководитель РБ подчеркнул важность сохранения национальных культур и языков, заметив, что в Башкортостане значительное число школьников изучает татарский язык.
Помимо прочего, рассматривается предложение установить памятник мотогонщику Габдрахману Кадырову — заслуженному мастеру спорта СССР и шестикратному чемпиону мира в мотогонках на льду.
В ходе беседы Радий Хабиров выразил уверенность, что единство жителей Башкортостана, их разнообразие и сохранение культурного наследия помогут республике развиваться и сохранять самобытность и уникальность.
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