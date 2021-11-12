Татары Башкортостана: «Если человек знает свои корни, его невозможно запутать»

Буздякский район Башкортостана – одно из мест компактного проживания татар. Корреспондент ИА «Татар-информ» Зиля Мубаракшина и блогер Фагиля Шакирова побывали в деревне Таулар (Старотавларово), узнали, как живут и о чем переживают соплеменники.

Зиля Мубаракшина

«Национальное самосознание у людей низкое»

Деревня Старотавларово (от татарского слова «таулар» – горы) существует уже более 300 лет. Ее основали татары, поэтому она считается татарской.

«Переписывание татар как башкир – это у нас есть везде. Нашу деревню эта тенденция тоже не обошла», – говорит уроженец Старотавларово, краевед и предприниматель Фагит абый Фазылов. Он провел для нас экскурсию по родному селу, рассказал его историю, познакомил с жителями.

В последнее время в этих краях наблюдается рост интереса татар к своим корням и истории происхождения родов. Многие семьи в Старотавларово уже составили свою родословную, проводятся даже специальные праздники – «Шәҗәрә бәйрәме». Фагит абый считает, что уровень национального сознания у жителей остается невысоким, а праздники родословных способствуют ее повышению.

«Если человек знает свои корни, его невозможно запутать и записать человеком другой национальности. Если я татарин, хоть что со мной делай, в переписи башкиром записаться не могу. Мне кажется, у нашего народа татарское самосознание низкое», – объясняет ситуацию краевед.

Фагиту Фазылову потребовалось шесть лет, чтобы собрать полную и достоверную информацию о происхождении своих предков и истории края в целом.

Фарит Фазылов Фото: © Зиля Мубаракшина

К моменту начала его поисков история села Старотавларово была уже тщательно изучена. Писатель, член Союза писателей России и Башкортостана Гали Гатауллин издал три книги по результатам своих исследований. Поэтому Фагит абый решил расширить географию и взялся за изучение истории сразу трех деревень – Аблаево, где он сам сейчас проживает, а также близлежащих к ней сел Тукмак-Каран и Бятки. Все они находятся в Туймазинском районе Башкортостана.

В этих деревнях краевед обошел буквально каждый дом, опрашивал и записывал рассказы, воспоминания старожилов. Вот так, по крупинке воссоздавал историю края. Немало документов он нашел и в Национальном архиве Башкортостана. Собранный материал показал руководителю Всероссийской ассоциации татарских сел Фаниру Галимову, предпринимателю и уроженцу татарского села Тюменяк в Башкортостане. При его поддержке в 2020 году в Уфе была издана книга «Ык буенда ак томан» («Туман на берегу Ика»). По словам автора, книга вызвала большой интерес, и сейчас ее выписывают даже из других регионов.

«Татарстан помогает соплеменникам. Хотелось бы, чтобы нас тоже не забывали»

Выпустив книгу, Фагит абый не бросил свое дело – он продолжает исследования в области истории края. Сейчас он готовит статью для будущего сборника «Татарские деревни Предуралья», который собираются издать местные краеведы. Свою деятельность Фагит абый считает своеобразным хобби, вкладом в сохранение национального наследия. «Только когда есть душевное спокойствие, можно трудиться для нации», – говорит он.

Говоря об истории родной деревни, Фагит абый напоминает, что раньше в ней в конце года проходили знаменитые ярмарки. На них съезжались купцы со всей округи, приезжали даже из Нижнего Новгорода, Казани, Бугульмы.

«Когда едешь в Туймазинский, Бакалинский, Шаранский районы, старожилы, узнав, что ты из Старотавларово, спрашивают: “Как там ваш базар, существует еще?” Сейчас его уже нет, он не сохранился. У всех у нас одна проблема – колхозы распались, а крепких работающих фермеров пока не видно. А если нет колхоза, и фермеров нет, молодежь не остается в деревне», – говорит Фагит Фазылов.

Старотавларово Фото: © Зиля Мубаракшина

Вместе с ним мы зашли в гости к его маме – Гульфире апа Фазыловой. За вкусным чаем с блинчиками она рассказала о своей семье и сельчанах.

«В этой деревне я родилась, прожила свою жизнь. С мужем вырастили четверых детей, старший – наш сын Фагит. И три дочери. На детей своих не жалуюсь, все выросли хорошие, воспитанные. Мы общаемся, ходим к друг другу в гости. И невестка у меня очень хорошая. Лучшая в мире! Я ее дочкой называю. Суфия и сама говорит: “Я четвертая дочка мамы”», – рассказала Гульфира апа.

Гульфира апа Фазылова с невесткой Фото: © Зиля Мубаракшина

«К маме приезжаем в гости. Попробуй один день не позвонить – на следующий день отправится нас искать», — продолжает Фагит абый.

Краевед вспоминает, как сельчане провели большой праздник родословной у деревенского родника. Затем он через нас передает свое обращение к руководству Татарстана:

«Башкиризация идет от низкого национального самосознания. Будем мы во время переписи шуметь, протестовать – да что толку? Надо, чтобы каждый знал свою родословную, – это должно стать чем-то привычным, само собой разумеющимся. Вот тогда не будут возникать вопросы – кто башкир и кто татарин.

Но все же у меня есть обращение к властям Татарстана: татары в Башкортостане нуждаются в учебниках татарского языка, их не хватает. Художественным коллективам нужны татарские национальные костюмы.

Татарстан помогает соплеменникам в самых дальних регионах. Хотелось бы, чтобы внимание уделялось и татарам Башкортостана, чтобы нас тоже не забывали», – говорит Фагит абый.

«Пока я здесь, татарские вывески будут»

В Старотавларово есть свой татарский фольклорный ансамбль «Мирас», его в 1991 году организовала Альфия Газизова. В 2003 году он получил статус народного коллектива.

Жители Старотавларово уважают своего завклуба за твердый характер и энергичность Фото: © Зиля Мубаракшина

«Мы нуждаемся в татарских национальных костюмах, татарской литературе. Нашим детям нравится читать татарские книги, они наизусть разучивают татарские стихи. По-своему проводим акцию “Мин татарча сөйләшәм”, с детьми собираемся и проводим уроки выразительного чтения на татарском языке», – рассказывает Альфия ханум.

Жители Старотавларово уважают своего завклуба за твердый характер и энергичность, рассказывают, как она мужественно защищает татарский язык, культуру. Альфия апа и сама настроена решительно, «Я – железная», заявляет она.

Именно благодаря ей в сельском Доме культуры все вывески и стенды оформлены на татарском языке. Учитывая ситуацию, очень приятно их видеть в Башкортостане. «Пока я здесь, татарские вывески еще будут», – говорит Альфия апа голосом, выдающим ее твердый характер.

Попытки повлиять на упрямого завклуба были. «Почему мероприятия не проводите на башкирском? Почему на татарском?» и других таких «почему» за годы ее работы было много…

«Собрали более 100 фольклорных игр Буздякского района»

Альфия апа не из тех, кто дает себя в обиду. Создалось ощущение, что ничто не заставит эту «железную леди» предать интересы своего народа – ни звания, ни какие-то указания сверху. Она не просто руководитель фольклорного ансамбля, но и исследователь, и хранитель наследия – под ее началом жители села Старотавларово изучают и узнают все тонкости татарского языка, собирают жемчужины устного народного творчества, обучают им детей, новое поколение.

Только за последние годы ими были воссозданы издавна популярные на северо-западе Башкортостана, а ныне уже подзабытые обряды: «җим чәчәк», «җар салу», «сөрән», «сабый ризыкландыру», «нигез котлау» и другие. Собрали более ста фольклорных игр, подготовили сборник с их описанием. Это и групповые игры, и парные, или на одного игрока. Примечательно, что все это игры, получившие распространение в этой местности, Буздякском районе.

«Есть древняя игра “дубыр”, в нее играли во время больших сборов, праздников. Игры “читән үрү”, “өчле”, “дүртле”, “сигезле”, “караңгы базар”. Мы им обучаем наших детей. У нас ведь и золотые, бриллиантовые свадьбы проходят по старинным обычаям – с проездом на запряженных лошадях, с обрядом встречи невесты. Мы это делаем, чтобы молодое поколение успело увидеть, ознакомиться с ними», – говорит Альфия апа.

В Доме культуры есть музей. В нем хранятся вышитые полотенца наших бабушек. Некоторым из них около 300 лет, их хранили по шесть поколений. Удивительно, что краски ничуть не поблекли, эти полотенца сохранились в первоначальном виде. Эти экспонаты подписаны именами их владельцев.

Фонд сельского музея постоянно пополняется. «Вот только сегодня принесли хомут для коровы. У нас был только хомут для быка. Раньше на колхозных работах запрягали и быков, и коров», – поясняет Альфия апа. Жители села сносят свои старые дома и старинную утварь приносят в музей. Каждая вещь находит здесь свое место.

Чего только не увидишь в этом музее. Одной женщине мать завещала: «Полотенце, которым меня после смерти опустят на могилу, вышей и выставь там, где люди смогут посмотреть». Среди экспонатов есть вот такие уникальные вещи. Много разных экземпляров Корана, «җавапнамә» (справочник с ответами, который иногда кладут в могилу умершему. – Ред.). Этот край и, в частности, музей села Старовтавларово – богатый источник татарского наследия для будущих фольклорных экспедиций!

На старинном кладбище – могилы татарских ахунов

Отдельного изучения достойно и кладбище села. В Старотавларово три действующих кладбища. Мы побывали в самом старом, где до сих пор сохранились древние надгробные памятники.

Кладбище расположено в верхней части деревни, на гористой местности. Об уникальных татарских надгробиях нам рассказал имам села Старотавларово Равиль хазрат Габдрахманов.

«На этом кладбище похоронены более 40-50 имамов. Известно, например, что только из одного рода тут 17 имамов. Поэтому, проезжая через деревню, следует остановиться у кладбища, поприветствовать умерших. Это считается богоугодным поступком.

Похороненные здесь хазраты были ахунами. Ахун был один на весь регион – Уфимский, Оренбургский, Курганский, Челябинский уезды. И он управлял из нашей деревни и похоронен здесь.

Имам села Старотавларово Равиль хазрат Габдрахманов Фото: © Зиля Мубаракшина

Первые жители деревни прибыли в 1702 году из Казанского ханства. Татары всегда поселялись в местах, где одна река впадала в другую. Любую деревню в Башкортостане посмотри – везде есть такое слияние двух рек. Башкиры потом только перебрались в леса.

Род этих ахунов – Самирхановы – были татарами. На кладбище стоят два могильных камня Самирхановых. Такие старинные камни можно увидеть в Болгаре, Уфе, два из них – на нашем кладбище. Поэтому мы также считаемся деревней ахунов», – говорит хазрат.

По словам Фагита абый, надписи на камнях так и не удалось прочитать. Они сделаны на арабской графике. Камни крепкие, сохранились прекрасно, и надписи свежие, будто их высекали буквально вчера.

Первые надмогильные камни, сохранившиеся в деревне, относятся к XVIII веку. А увиденные нами памятники предположительно были установлены в XIX веке.

«Ризаэтдин Фахретдин в годы служения муфтием открывает мастерские по изготовлению надмогильных камней. Как нам объяснили, эти камни были изготовлены его учениками», – говорит Фагит абый.

«Предуралье входило в Казанское ханство»

Кому же принадлежали территории до Урала – татарам или башкирам, интересуемся у Фагита абый. На основе информации, собранной им в архивах и других источниках, он объясняет, что северо-западные районы Башкортостана были частью Казанского ханства и вся эта территория еще с тех времен была заселена татарами:

«Земель в России было много, а населения мало. И налоги надо было собирать. Чтобы земли держать под контролем, царь создает сословие под названием “башкиры” и им поручает управление территориями в бассейне рек Агидель и Ик. После завоевания Казанского ханства Иваном Грозным начинается насильственная христианизация. Наши предки, татары, ради сохранения своего языка, религии, были вынуждены покинуть свои земли. Они нашли убежище в этих местах.

Наши предки составили соглашение с владельцами этих земель. В Национальном архиве Башкортостана сохранились документы, что такие соглашения были составлены в 1752 году. Первые записи начались тогда.

Территория Предуралья входила в Казанское ханство, она называлась Агидельской областью Казанского ханства. Северо-западные земли Башкортостана: Илишево, Бураево, Чекмагушево, Дюртюли, Туймазы, Шаран, Бакалы, – все они входят в эту область. Тогда такой плотности населения здесь не было. Если эти земли входили в Казанское ханство, можно сказать, что жили здесь татары. Тех татар, которые составили соглашение с владельцами этих земель, записывали даже не башкирами, а “башкирцами”. Вот какие времена пришлось пережить...»

Исчезнувшая с карты деревня Гаул

В конце нашего путешествия Фагит абый отвез нас в еще одну татарскую деревню. Правда, от нее сейчас уже ничего не осталось. Дома уже давно снесены. Переехавшие оттуда жители посадили в память о родной деревне сосны, сейчас они разрослись в густой лес. Через территорию исчезнувшей деревни проложена трасса, на другой стороне этой дороги – бывшее деревенское кладбище. Чуть дальше можно увидеть большую яму – это песчаный карьер, который уже вплотную приблизился к границам кладбища. Но старинное кладбище ничем не огорожено, не сохранились здесь ни могильные оградки, ни камни. О том, что под ногами – могилы предков, предупреждает лишь небольшой памятник, который установили по инициативе Фагита Фазылова.

«После нашего поколения никто уже эти места ни знать, ни вспоминать не будет. Вот бы нам построить ограду вокруг кладбища», – мечтает он.

В документах Национального архива Башкортостана эта деревня упоминается под названием Гаул. На этом кладбище была могила святого. По словам Фагита абый, до войны житель Гаула Файзулла бабай и его жена досками огородили это место, ухаживали за ним. Говорят, в то время и надмогильный камень еще был цел. Могилу святого Фагиту абый показал сам Файзулла бабай. Но на тот момент ни ограды, ни камня здесь уже не было.

В Аблаево тоже есть подобная могила, жители села почитают ее как святое место, потому что эти люди распространяли на этих землях ислам. Могил святых в этих краях тоже много, местные жители их знают, относятся к ним с уважением, рассказывает наш собеседник.

Также много в Башкортостане участков, где обнаруживают орудия труда древних, а также курганов – древних захоронений.

«Археологи Башкортостана особо не обращают внимания на наши края. В 1962 году приезжали археологи Свердловского государственного университета, вели раскопки у города Октябрьский. И после этого на историческом факультете Башкирского государственного университета создается группа археологов, они начинают раскопки. Были сделаны разные открытия. Таких исчезнувших с карты татарских деревень, как Гаул, немало», – рассказал Фагит Фазылов.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.ru, перевод