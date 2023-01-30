Татары Афганистана сыграют в Москве в мини-футбол на Кубке священного Рамадана

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Татары Афганистана готовятся принять участие в первом открытом турнире по мини-футболу «Кубок священного Рамадана», финальный этап, которого должен пройти с 28 по 30 апреля в Москве.

«На турнир приедут 14 игроков и два официальных представителя. Наша команда любительская. Ребята собрались в команду из разных кишлаков и уездов», — рассказал «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Турнир пройдет при поддержке Ассоциации мини-футбола России. Оргкомитет «Кубка священного Рамадана» возглавляет вице-президент Федерации ММА России Рамиль Фазлеев.

«Молодежь татар Афганистана очень активна, и футбол в Афганистане любят. Капитана футбольной команды, которая представлена воспитанниками и преподавателями татарских интернатов, Ахмада Сохраба Татара после победы в молодежном зональном турнире среди футбольных команд северных провинций пригласили в сборную Афганистана. Спасибо организаторам за приглашение молодежи Афганистана. Участие в данном турнире очень значимо для них», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

В 2021 году турнир «Кубок священного Рамадана» по спортивной борьбе грэпплинг был проведен в Казани.