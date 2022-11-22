Татары Афганистана просят Минниханова помочь в организации преподавания татарского языка

Председатель татарского общественно-культурного фонда, глава Совета татар Афганистана города Кабул Забихулло Надери Татар, выступая на международном форуме «Деловые партнеры Татарстана», попросил у Президента РТ Рустама Минниханова помощи в организации преподавания татарского языка в афганских школах.

«Новая власть признала татар. В 12 провинциях татарский язык будет преподаваться в школах. Нам нужна помощь в организации онлайн-обучения, подготовки преподавателей в Казанском университете, обеспечении учебными пособиями, подготовке обучающих программ для детей», — сказал Забихулло Надери.

«Татары Афганистана активные. Мы ожидаем заключения соглашения между Татарстаном и Афганистаном», — добавил участник форума.

По его словам, сейчас Афганистан активно развивается, а на территориях компактного проживания татар добываются десятки тысяч тонн угля.

«Сейчас Афганистан активно работает с разными странами. Также в Афганистане остались производства западных компаний. Мы предлагаем татарстанским компаниям провести экспертизу этих заводов и запустить их под своим руководством. Это касается отраслей, связанных с добычей нефти, газа, их переработкой», — сказал Забихулло Надери.