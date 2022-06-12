Татары Афганистана поздравили всех россиян с Днем России

Представители татарской общины Афганистана записали видеоролик в котором поздравляют с Днем России всех жителей РФ.

«Российский народ много помогал и помогает афганскому народу. Мы благодарны им. Россия наш друг и брат! Мы сердечно поздравляем великий народ России и Татарстана с этим праздником. Желаем счастья, любви, благополучия и мира!» — поздравил россиян глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар и лидер татар Кабула — Хамед Саид.

По словам генерального директора казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, офис которого находится в Кабуле, Рустама Хабибуллина татары Афганистана празднуют этот праздник вместе с народами России. Пекут национальные блюда. Собирают родственников, друзей и соседей.

«Не успела делегация фонда приехать в Афганистан, как нас начали поздравлять местные жители с этим общероссийским праздником. Татарская община очень благодарна и русскому, и татарскому народу. Они говорят, что Россия для них близкий друг», — подчеркнул Хабибуллин.