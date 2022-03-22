Татары Афганистана поздравили Минниханова и народ Татарстана с праздником Навруз

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Татарская община Афганистана записала видеопоздравление Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и всему народу республики с праздником Навруз.

«От имени татар Афганистана, особенно народа провинции Саманган, я, татарин Халил-ур-Рехман, поздравляю с 1401 солнечным новым годом Его превосходительство Президента Татарстана, членов его кабинета, его семью, всех татар Татарстана и всего мира. Татары Афганистана ценят хорошие и дружеские отношения, которые установились между Татарстаном и Афганистаном, и мы надеемся, что эти отношения останутся крепкими и прочными. Наконец, мы выражаем нашу благодарность за неустанные усилия наших братьев, главы Совета Татар Афганистана Забихулло Надери и руководителя казанского благотворительного фонда Рустама Хабибуллина, которые посвятили свое время работе на поприще татарских национальных отношений. Да здравствует дружба между Афганистаном и Татарстаном», — говориться в видеопоздравлении.

Навруз является древнейшим земледельческим праздником. В Афганистане его также называют Руз-е Дехкан («День крестьянина») или Руз-е Нехолышони («День посадки саженцев»). В этот день афганцы надевают новые одежды и накрывают стол, основными блюдами которого являются хавт мива, десерт как минимум из семи различных порций сухофруктов и орехов, и кушанье из пророщенных ростков пшеницы — сумалах. Кроме того, в этот день проходит состязание по борьбе — пахлавани и конные игры бузкаши.