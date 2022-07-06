Татары Афганистана подняли вопрос об обязательном школьном обучении для девочек

На завершившемся в Афганистане собрании всеафганского совета старейшин — Лойя-джирге муфтий Кабула, представитель Совета татар Афганистана Альхаджа Мулави Султан Ахмад Татар заявил, что все жители страны должны иметь возможность получать образование, включая девочек. Об этом журналисту «Татар-информа» рассказал глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Особый акцент в своем обращении к Лойя-джирге муфтий Кабула сделал на реформировании системы образования. Он подчеркнул, что все слои населения должны иметь право получать образование. В том числе не должно быть препятствий для обязательного школьного обучения девочек», — отметил собеседник агентства.

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Вместе с тем муфтий обратил внимание на то, что с приходом новых властей в Афганистане существенно сократилось число краж, коррупционных сделок и случаев киднеппинга.

Дело в том, что Афганистан по устройству исполнительной власти представляет собой достаточно уникальную страну. Во многих провинциях практически всё зависит от решения губернатора. И в ряде провинций губернаторы запретили девочкам получать образование по религиозным соображениям.

«Мы активно занимаемся проработкой этого вопроса. На сегодняшний день уже в 12 провинциях, где имеются места компактного проживания татарских общин, образование для девочек было сохранено», — прокомментировал эту проблему генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

Всего в Лойя-джирге приняли участие более 3 тыс. богословов и старейшин племен Афганистана. Среди них были и 536 старейшин татарской общины. Побывали на собрании и восемь представителей казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России.

До этого Лойя-джирга последний раз собиралась в Афганистане в августе 2020 года.