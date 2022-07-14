Татары Афганистана поблагодарили Россию за гумпомощь пострадавшим от землетрясения

Глава Совета татар Афганистана поблагодарил от лица всей общины Россию за своевременное оказание гуманитарной помощи афганскому народу, пострадавшему от землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,9 произошли в провинциях Хост и Пактика в восточной части Афганистана.

Фото: © «Татар-информ»

«От прошедших землетрясений пострадало более 1500 жителей Афганистана, в том числе и афганских татар. Более 2000 получили ранения. Среди пострадавших большое количество детей. Первыми активно оказывать гуманитарную помощь начали мусульманские страны: Турция, Пакистан и арабские страны. Были активно развернуты палаточные городки и медицинские пункты. 13 июля специальным бортом МЧС прибыл первый транш гуманитарной помощи из России. Мы благодарим Россию, лично Президента Владимира Путина и посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова за внимание к проблемам афганского народа», — сообщил журналисту «Татар-информа» Забихулло Надери Татар.

По его словам, также в гуманитарной акции приняли участие татарские диаспоры Польши, Румынии, Литвы, Израиля, США.

Фото: © «Татар-информ»

«Отрадно, что в ликвидации последствий стихийного бедствия приняли участие практически все мусульмане мира. Никто не остался равнодушным к беде афганского народа. МЧС России готово предоставить спецборта для доставки татарстанского гуманитарного груза из Казани в Кабул», — прокомментировал тему генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.