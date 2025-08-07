Татары Афганистана планируют принять участие в форуме «Миллэт жыены»

Фото: © «Татар-информ»

В Кабуле состоялась встреча руководства Российского делового центра в Афганистане с главой старейшин татар Афганистана, главой совета исламских ученых провинции Кабул Альхаджем Маулави Султаном Ахмадом.

«Татары Афганистана передают огромную благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за проявленный интерес к жизни афганских татар. Он настоящий национальный лидер. Мы планируем в этом году отправить делегацию татар Афганистана на форум "Миллэт Жыены". Благодарим за приглашение на это важное для татар всего мира мероприятие вице-премьера Татарстана, председателя национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и со своей стороны приглашаем его в Афганистан», – поделился в ходе встречи Альхадж Маулави Султан Ахмад.

В свою очередь, глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин отметил, что татары Афганистана прошли сложный путь национальной идентичности. Они добились того, что национальность «татары» начали включать в гражданские паспорта Афганистана, члены общины получают образование и активно реализовывают себя в разных областях науки, сельскохозяйственном и финансовом секторах.

«Также хочу отметить поддержку Совета татар Афганистана в ходе работы официальной делегации Татарстана в Кабуле», – поделился с журналистом «Татар-информа» Хабибуллин.

Национальное собрание «Милләт жыены» пройдет в Казани с 26 по 28 августа под девизом «Татарстан — моя духовная Родина». Такое решение приняли на заседании Национального совета Всемирного конгресса татар. В рамках этого мероприятия проведут Всемирные форумы татарских женщин и молодежи, а также Всероссийский сход татарских краеведов.