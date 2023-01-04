Татары Афганистана, Пакистана и Ирана создадут единый Совет татар

Фото: «Татар-информ»

Татарские общины Афганистана, Пакистана и Ирана заявили о планах создать объединенный Совет татар. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

«Самая большая проблема татарских общин этого региона – это вопрос коммуникации. Долгое время отдельные общины практически не общались друг с другом. Они постепенно ассимилировались с другими местными этносами и стали исчезать как отдельная нация. В последние годы, под влиянием активной политики национального возрождения татар Афганистана, общины соседних государств начали выражать свою заинтересованность в этом вопросе», – отметил Хабибуллин.

На данный момент афганская община татар насчитывает около трех миллионов человек. В Иране – около миллиона и в Пакистане более двух миллионов членов татарских общин.

Отмечается, что со стороны татар Пакистана и Ирана все больше растет запрос на национальное объединение. В этом вопросе большую роль сыграл казанский благотворительный фонд, представители которого помогают находить общие точки соприкосновения общин. В том числе они делятся опытом в вопросах национального образования и кооперируют бизнес.

«Планов на этот год много. Прежде всего, планируем участие бизнесменов из числа афганских татар на XIII Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2023», – добавил Хабибуллин. По его словам, также большое количество бизнесменов – этнических татар, Пакистана и Ирана, готовы принять участие в мероприятиях экономического саммита.

«Свою заинтересованность в работе с казанским благотворительным фондом выразило и правительство этих стран», – резюмировал Рустам Хабибуллин.