Татары Афганистана надеются, что оросительный канал Куштепа решит проблему нехватки воды

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В Афганистане активно строится канал Куштепа протяженностью 280 километров. Он берет начало в провинции Балх и заканчивается в провинции Фарьяб. Канал будет орошать более 600 тыс. гектаров земли, в том числе и в местах компактного проживания афганских татар

«Мы очень ждем реализации этого проекта. Местные фермеры, татары, очень страдают от нехватки воды. С постройкой канала Куштепа провинции Балх, Джаузджан и Фарьяб смогут стать центром сельскохозяйственной отрасли не только Афганистана, но и всей Центральной Азии. Неслучайно реализацию этого проекта правительство доверило этническому татарину, заместителю губернатора провинции Саманган Алхаджи Маулави Абдулманану Аслами», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихуло Надери Татар.

На строительство канала Правительство Афганистана выделило из бюджета примерно 700 млн долларов США. Первый вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что благодаря эксплуатации канала Афганистан станет самодостаточной страной в сфере сельского хозяйства.



«Афганистан не сможет восстановить свое сельское хозяйство, не увеличивая забор воды из Амударьи, которая берет начало в горах Афганистана. Реализация проекта строительства канала Куштепа крайне востребована, особенно среди татар Афганистана. Некоторым приграничным с Афганистаном странам, в частности, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану, не нравится строительство этого канала. Они опасаются, что у них снизится уровень воды и возникнут проблемы с выращиванием хлопка. На мой взгляд, все дальнейшие инициативы в сфере управления водными ресурсами в Центральной Азии должны принимать в расчет возможные требования фермеров Афганистана. И мы предлагаем провести региональные переговоры с участием всех стран, расположенных на Амударье, для поиска новых взаимоприемлемых решений данного вопроса», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.