Татары Афганистана начали осваивать новые месторождения угля

Фото: «Татар-информ»

Татарская община Афганистана начала активно осваивать новые месторождения угля. Угольные шахты сейчас существуют в поселениях Кар Кар, Каличе, Нарин и Аш Пошта провинции Баглан, Додкаш провинции Кундуз, Сабзак провинции Герат, Балхаб провинции Сари-Пуль, Захра, Тор, Шейха, Алаводин и Абхорк в провинции Саманган.

«Каменный уголь в основном добывается в татарских провинциях на севере Афганистана. Уголь высокого качества. В последнее время татары начали осваивать новые шахты. Например, в Самангане, уездах Руи До Аб и Дарай Соф открыты десятки шахт, где начали добывать уголь-антрацит. Большая надежда на то, что мы сможем установить связь с инженерным подразделением инженеров шахт Донбаса и получить консультации по вопросам технологий по добыче», – сообщил «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Добыча угля в 2005 году в Афганистане достигла 220 тыс. тонн, и эта цифра ежегодно увеличивается. Угольные шахты в Афганистане расположены в виде пояса, с разными слоями под землей горного хребта Гиндукуш, который начинается от провинции Бадахшан и до провинции Герат. Запасы каменного угля в этом поясе оцениваются в объеме порядка 500 миллионов тонн. Уголь в первую очередь добывается для внутренних нужд татарской общины. Но есть и наработки по поставке антрацита в Пакистан и Индию. К сожалению, в связи с военной обстановкой логистика доставок к покупателю нарушена, и на данный момент татарская община прорабатывает новые варианты доставки и ищет инвесторов, заинтересованных в разработке месторождений и покупке угля.



«Несмотря на превосходное качество афганского угля, его добыча в Афганистане является одной из самых опасных в мире. Это делается в основном вручную, нетехнологичным способом. Из-за нехватки специального оборудования нередки случаи обрушения шахт, что приводит к человеческим жертвам. Мы со своей стороны принимаем усилия по инспекции этих шахт, но без серьезных инвестиций в этом вопросе мало что можно сделать», – отметил Рустам Хабибуллин, генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле.



Отметим, что в северных районах Афганистана кроме угля сосредоточено много других полезных ископаемых. Медь, золото, железо, драгоценные камни. Но разработка мест добычи одно время была ограничена местными законами, которые гласили, что Всевышний запрещает вмешиваться в природу. В дальнейшем сдвиги в этом вопросе были. И были даже встречи делегаций афганских и российских инвесторов, на которых обсуждались вопросы нефтедобычи и создание нефте- и газоперерабатывающих заводов, а также заводов по производству цемента. Но военная операция США и их союзников поставила крест на многих экономических проектах Афганистана.