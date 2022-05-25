Татары Афганистана и губернаторы провинций готовы принять главного муфтия России

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Духовное управление мусульман России займется организацией гуманитарной поддержки жителям Афганистана с посещением делегацией ДУМ РФ городов и провинций. Об этом заявил зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Ильдар Аляутдинов, комментируя итоги встречи с временным поверенным в делах Афганистана в Москве Джамалом Насиром Гарвалом.

Что ждут от визита «татарского шейха» в Афганистан журналисту «Татар-информа» рассказал глава Совета татар Афганистана, заместитель директора представительства Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Афганистане Забихулло Надери Татар.

«С воодушевлением мы приняли новость о возможном приезде главного муфтия России шейха Равиля Гайнутдина и делегации ДУМ России в Афганистан. Нам уже звонят губернаторы провинции Афганистана, лидеры татар. Все они готовы принять высокого гостя. Что касается объявленной гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаментов и теплой одежды – она очень кстати. У нас есть список нуждающихся. Очень важно оказать адресную помощь, из рук в руки. Мы очень ждем достопочтенного татарского шейха из России и готовы оказать ему всяческую поддержку», – подчеркнул Забихулло Надери Татар.

В свою очередь генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин с осторожностью говорит о возможности будущего визита делегации ДУМ России.

«Я пока скептически отношусь к поездке председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия Равиля Гайнутдина в составе делегации ДУМ в Афганистан. Представительство нашего фонда в Кабуле осуществляет гуманитарную деятельность с 2019 года. За это время мы уже не раз слышали различные громкие заявления по поставке гуманитарной помощи нуждающимся мусульманам в Афганистане. Но, к сожалению, все это все осталось лишь громкими заявлениями. В любом случае, наш фонд готов оказать поддержку муфтию в его благой миссии», – отметил Рустам Хабибуллин.

За время работы представительства фонда в Афганистане в качестве гуманитарной помощи через медицинские учреждения Афганистана было передано более 286 тыс. коробок необходимых медицинских препаратов. Нуждающимся афганцам из рук в руки передано 62400 тонн продуктов питания.