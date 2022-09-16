Татары Афганистана готовы поддержать проекты, озвученные Путиным на саммите ШОС

Фото: ИА " Татар - информ"

Татарская община Афганистана на своем уровне готова поддержать проекты, озвученные Президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, по созданию необходимой инфраструктуры для поставок трубного газа из России в Пакистан через афганскую территорию.

«Этот магистральный газопровод, по предварительным расчетам, должен проходить в основном через татарские уезды в Афганистане. Татарская община полностью поддерживает инициативу Владимира Путина и готова совместно с местной правительственной администрацией обеспечить безопасность — как на стадии строительства, так и в ходе функционирования», — поделился своим видением ситуации с журналистом «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Афганистан с его природным ресурсным потенциалом, территориальной протяженностью, многочисленным и постоянно растущим населением представляет интерес для потенциальных инвесторов.

«Безусловно, все российские бизнес-проекты вызывают интерес со стороны населения Афганистана, в том числе и общины татар. Члены ассоциации афганских предпринимателей неоднократно выходили с предложениями к Правительству страны продолжить реализацию крупных региональных проектов, которые дадут возможность для трудоустройства местного населения, тем самым сократят бедность и увеличат доходы казны. Для этого надо пользоваться любой возможностью», — прокомментировал заявление Президента России Владимира Путина генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.