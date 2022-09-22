Татары Афганистана делают всё, чтобы гуманитарная катастрофа прошлой зимы не повторилась

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Община татар Афганистана делает всё, чтобы ситуация прошлой зимы, когда из-за сложной продовольственной ситуации только за один месяц от голодной смерти и болезней в общине погибли 135 детей, не повторилась.

Тогда, в феврале 2022 года, представитель Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане отметил, что у местных татар — самый высокий показатель смертности среди всех проживающих в стране народностей.

«Произошедшая осенью смена правительства страны, повлекшая за собой блокировку США банковской системы Афганистана, стала ловушкой для населения, которое осталось без денег. Боевые действия нарушили транспортную логистику поставок. Татарские фермеры не смогли реализовать свою продукцию на экспорт, а запасы продовольствия холодной и снежной зимой быстро закончились, и в татарской общине начался голод. Только благодаря гуманитарной поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина нам удалось спасти от голода около 700 татарских семей. Сейчас мы активно развиваем бизнес-направления с нашими татарстанскими братьями. В созданных совместных производствах организованы рабочие места, и сфера взаимодействия расширяется», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Продовольственная ситуация прошлой зимы для татар Афганистана осложнялась еще и тем, что незадолго до смены власти в стране они добились указания их национальности в паспортах. Но в условиях гуманитарного кризиса это благое дело по возрождению нации сыграло роль этнической ловушки. Указывая в документах свою национальную принадлежность, члены татарской общины автоматически лишились гуманитарной поддержки, которую оказывали своим соплеменникам правительства Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. И в этой катастрофической ситуации помощь Татарстана оказалась жизненно необходимой.

«Сейчас татарская община в Афганистане активно развивается. Открываются новые шахты по добыче угля, золота, свинца, лития. Идут проектные работы по началу добычи и переработки природного газа и нефти. Инвестиционные возможности в Афганистане колоссальные. Благотворительный фонд благодарен Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, руководству АО „Татхимфармпрепараты", ГК „Ядран“, УК „КЭР-Холдинг“ за оказанную гуманитарную помощь и поддержку татарской общины Афганистана. Мы с оптимизмом смотрим на предстоящую зиму. Готовились к ней. Надеемся, гуманитарная катастрофа не повторится», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, офис которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.