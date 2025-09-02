Татарстану выделят почти 680 млн рублей на обучение работников ОПК и службу занятости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан получит в этом году почти 680 млн рублей субсидий из федерального бюджета на обучение работников ОПК и улучшение работы службы занятости. Распоряжение Правительства РФ о внесении изменений в распределение субсидий между регионами подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из документа, размещенного на официальном портале опубликования правовых актов, что республике выделят более 21 млн рублей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также почти 658,5 млн рублей на повышение эффективности службы занятости.

Вместе с тем республика не вошла в число регионов – получателей субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.