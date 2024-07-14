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Татарстану выделят более 1 млрд рублей на создание комфортной городской среды
В этом году Татарстану дадут 1,1 млрд рублей. Это субсидия на создание комфортной городской среды, следует из сообщения правительства РФ.
Отмечается, что благоустраивают общественные территории и дворы в регионах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Работы по благоустройству ведут в парках, скверах, аллеях, пешеходных зонах и межквартальных пространствах. Также на дворовых территориях ставят лавочки и урны, обновляют освещение, а на проездах укладывают асфальт.
Также деньги на выше озвученные цели выделили Белгородской (363,5 млн рублей), Вологодской (296,3 млн), Ивановской (237,8 млн) и Тамбовской (240 млн) областям, а еще Ненецкому автономному округу (НАО) (99,8 млн).
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