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Татарстану выделят 850 млн рублей на развитие инфраструктуры промпарков
Татарстану выделят субсидии на поддержку проектов создания, развития и модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. В общей сложности предусмотрено 850 млн рублей на эти цели.
Согласно сообщению Минфина РТ, сумму будут выделять частями в течение трех лет. Так, в 2025-м республика получит 250 млн рублей, а в 2026-м и 2027 году – по 300 млн.
Уточняется, что субсидии выделяют в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
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