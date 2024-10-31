Татарстану выделят 850 млн рублей на развитие инфраструктуры промпарков

Татарстану выделят субсидии на поддержку проектов создания, развития и модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. В общей сложности предусмотрено 850 млн рублей на эти цели.

Согласно сообщению Минфина РТ, сумму будут выделять частями в течение трех лет. Так, в 2025-м республика получит 250 млн рублей, а в 2026-м и 2027 году – по 300 млн.

Уточняется, что субсидии выделяют в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».