Татарстану выделят 122 млн рублей на инфраструктуру в новых жилых районах

Татарстан получит 122 млн рублей из госбюджета. Деньги выделяются на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Соответсвующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что всего власти РФ предусмотрели на такие работы более 880 млн рублей. Помимо РТ, деньги получат еще 4 региона: Тыва (177,2 млн рублей), Владимирская (21,56 млн), Новгородская (266,3 млн) и Тульская (295,6 млн) области.

Такие федеральные субсидии должны помочь построить автомобильные дороги и объекты инженерной инфраструктуры, а также профинансировать мероприятия по технологическому присоединению новых домов к инженерным сетям, говорится на сайте правительства.

В общей сложности на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2024 году предусмотрели более 30,5 млрд рублей.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Жильё» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».